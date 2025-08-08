I stället för fakta – förvirring

Strax innan semestern visade min kollega Fredrik Helgesson mig en Reddit-tråd. Reddit är, för den som inte känner till det, en webbplats med nyheter och diskussionsforum grundad 2005. Man kan väl säga att Reddit hade sin absoluta storhetstid för fem-tio år sedan. Enligt Wikipedia visade en undersökning att 14 procent av alla svenska internetanvändare hade använt Reddit under det senaste året, och att fyra procent använde sidan varje dag (2021).

Själv har jag varit en högst sporadisk användare av Reddit genom åren. Tråden som Fredrik visade mig handlade om Svart Express, eller snarare att Svart Express togs ur bruk den 16 juni och ersattes med linje 29. Ett ämne vi har skrivit en hel del om i Torslanda-Öckerötidningen.

I Reddit-tråden ”R.I.P. Svart Express”, som för övrigt illustreras med en bild ur Torslanda-Öckerötidningen utan att det anges – men det är i sammanhanget ett irrelevant sidospår – finns 46 kommentarer. En del flams, trams och dumheter. Men också en hel del faktafel.

Bland annat kan man läsa att Svart Express har bytt namn till X5. Det är som de flesta kollektivtrafikresenärer i Torslanda och Björlanda säkert känner till vid det här laget felaktigt.

Andra påståenden som gäller andra ändringar i kollektivtrafiken – och missuppfattningar kring olika linjesträckningar – gör också att tråden blir tämligen obegriplig för den som söker information om vad som gäller just när det kommer till Svart Express och Linje 29.

Påståendena rättas – delvis – långt senare i tråden, men högst upp i tråden ligger felaktigheter, förvirring och trams kvar. Felaktigheterna står alltså kvar – det är upp till var och en att försöka navigera förbi dem.

Läser man tråden som enda källa till kollektivtrafik-ändringarna har man egentligen ingen aning om vad som gäller.

Med all sannolikhet finns det ingen illvilja bakom att de här felaktigheterna har publicerats av några Reddit-användare. Men de sätter fingret på något intressant. Felaktigheter och – i förlängningen – desinformation kan spridas utan illvilligt uppsåt. Det behöver liksom inte vara propaganda eller fake news med en dold agenda.

I juni kom rapporten Digital News Report, som undersöker medievanor i 48 länder. Den visar att nyhetsvärlden 2025 präglas av digitalisering och växande misstro, utmaningar när det kommer till AI och ett förskjutet inflytande från etablerade medier till sociala plattformar. Traditionella medier tappar. Sociala medier, videoappar, aggregatorer och poddar blir vanligare och vanligare nyhetskällor. Det här är en global trend, och Sverige går på intet sätt i bräschen för det här även om det gäller här också. Däremot kan man konstatera att över 50 procent av amerikanerna har sociala medier som huvudsaklig nyhetskälla.