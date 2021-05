I dag inleds fas 4 i Västra Götaland

Vaccination av allmänheten i fas 4 var tänkt att starta under nästa vecka, (vecka 20), men tack vare hög vaccinationstakt kan nu samtliga vaccinatörer öppna för tidbokning för personer födda 1971 eller tidigare.

Invånare kan boka sig hos vilken vaccinatör de vill. Alla vaccinatörer har uppdaterade uppgifter på 1177.se. Som ett komplement kan man också boka tid via telefon hos en vaccinatör.

– Vi väntar oss ett stort intresse från allmänheten. Många har väntat på detta. Hittar du inte en ledig tid kan du gå in och titta på vaccinatörens hemsida vid ett annat tillfälle, uppdateringar sker flera gånger per vecka, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

Ålder är den största riskfaktorn för att drabbas av svår sjukdom och död i covid-19. Vaccinationer av personer som ingår i fas 3 sker parallellt.

– När det blir dags att öppna för nästa åldersgrupp, personer som är födda 1972 och senare, kommer riskgrupper i fas 3 som ännu inte vaccinerats att beaktas. Det kommer att finnas en sorteringsfunktion när man bokar tid på 1177.se, säger Kristine Rygge.

Västra Götalandsregionen (VGR) har inriktningen att ha många vaccinatörer och flera vaccinationsställen eftersom länet är stort geografiskt. VGR har valt detta, dels för att hålla hög vaccinationstakt, dels för att invånare ska ha nära till sin vaccination.

Från och med nästa vecka, 18 maj, öppnar den gemensamma bokningssidan på 1177.se som ska göra det ännu enklare för invånare att hitta lediga tider i sitt närområde. Mer information om den sidan kommer.

Den fjärde och sista fasen omfattar cirka 772 000 personer i Västra Götaland.