I Crewe – där skapas mästerverk

Denna ledare handlar om hur mitt arbete och ett av mina många intressen tagit mig runt i världen och nu hamnar vi i Crewe, en medelstor engelsk stad i grevskapet Cheshire.

Här i staden etablerades 1946 byggandet av bilar av märkena Rolls-Royce och Bentley i en gemensam fabrik. Hösten 2002 upphörde tillverkningen av Rolls:ar i Crewe och flyttades till Goodwood, sedan märket sålts till tyska BMW och Bentley till Volkswagen.

Fabrikerna i Crewe uppfördes ursprungligen under andra världskriget för tillverkning av Rolls-Royce berömda flygplansmotor, den 27 liter stora V12:an, Merlin. Därför såg fabrikskomplexet ut som vanliga bostäder från luften, ett kamouflage mot tyskt bombflyg.

Själv besökte jag staden å såväl yrkets som privata vägnar 1997 – artiklarna fick stor spridning och kom att publiceras i både lokala dagstidningar och nationella magasin. Den med ett motorhistoriskt intresse kommer nämligen inte runt bilmärken som Rolls-Royce och Bentley, så enkelt är det!

Allt hade börjat 1904 när flygpionjären Charles Stewart Rolls mötte mekanikern Frederick Henry Royce. Redan från början sattes målet högt – de skulle bygga världens bästa bil! Rolls fick dock inte uppleva så mycket av märkets sagolika framgångar. Redan 1910 blev han nämligen den förste engelske pilot som omkom i en flygolycka. Royce fick då axla ansvaret för ett märke, som blev synonymt med den yppersta kvalitet, vare sig det gällde bilar eller flygplansmotorer. Royce har ju blivit känd för uttalanden som: ”Strive for perfection in everything you do.” Och, det underfundiga: ”The quality will remain long after the price has been forgotten.”

Just flygmotorsektorn – startad 1914, samma år första världskriget utbröt – kom att bli både stor och lönsam.

År 1931 köpte Rolls-Royce konkurrenten Bentley, startat 1919, som kommit på ekonomiskt obestånd i och med 30-talsdepressionen. Walter Owen Bentley hade innan kriget, tillsammans med sin bror Horace Millner Bentley, sålt franska bilar.

W.O. trimmade även motorer, bland annat genom att ersätta gjutjärnskolvana med dito i aluminium – ett lätt material som gav mindre vibrationer och bättre värmeavledning.

Bentley designade bilen Bentley 3 Litre, vars motor var mycket avancerad för tiden med fyra ventiler per cylinder (först i världen) och dubbla tändstift. Bilen var ytterst pålitlig och vann 24-timmarsloppet i Le Mans 1924 och efterföljande modeller upprepade bedriften varje år mellan 1927 och 1930. Och racerförarna – The Bentley Boys – som rattade dessa bilbestar blev ett begrepp. De var välbeställda brittiska män som tävlade med Walter Owen Bentleys sportbilar under 1920-talet. Bentley Boys hade bilsporten som hobby men trots att de var amatörer fungerade de närmast som ett fabriksstall.

W.O. kom även att konstruera vad som brukar kallas världens sista roterande stjärnmotor, Bentley B.R. II, framdrivningskällan i exempelvis plantyper som Sopwith Camel och Nieuport.

I dag tillverkas enbart Bentleys i Crewe, men den gången för 24 år sedan när jag var där, byggdes även Rollsar i samma fabrik. Yrkesstoltheten bland de anställda satt i väggarna. Skickliga kvinnor och män visade hur lädret på rattarna syddes med dubbla nålar, hur kylarmaskeringen byggdes ihop för hand, hur intarsian gjordes till träinredningen… De byggde bilar som var så mycket mer än maskiner, de skapade legender.