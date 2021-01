headhoncho-hedning i Hönös thrash metal-stoltheter Pagandom

– Don’t är en lika långsam som furiös låt som avslutas i ett rejält tvåtaktscrescendo, och som handlar om människor som prompt måste låta världen veta när de gjort något de anser vara en god gärning. Jag hade en blinddate med liemannen för några år sedan, som jag avbröt innan den var över. Efter det fick jag veta i både tal och skrift att folk minsann hade haft bönestunder för mig, som om det var deras förtjänst att jag överlevde. Oerhört provocerande.

– Videon är en monokrom slowmotionhistoria där jag går runt och gastar tillsammans med mina bandkamrater. Den är filmad av Johan Wallqvist och vår gitarrist Rune Foss som också står för klippningen.

Hur har pandemiåret 2020 sett ut för Pagandoms del?

– Vi satte tidigt 2020 på paus och har bara träffats sporadiskt. Inte jätteroligt, men en kan ju inte ha det roligt jämt. Tre singlar har vi dock släppt – en nyinspelning av vår 30 år gamla låt Spiritual Psycho, samt två låtar från kommande albumet.

Vad kan vi förvänta oss av er under 2021?

– Ni kan förvänta er en rejäl uppföljare till förra plattan Hurt As A Shadow i början av året. Vi kommer dessutom att skriva nytt och hålla god fysisk distans till er så länge det är nödvändigt.

Vad förväntar ni er av oss, era under-såtar, under 2021?

– Hahaha! Att ni tvättar händerna och agerar solidariskt. Att ni streamar kommande skivan generöst, och att ni är på tårna när vinylen kommer.

Kan du ge läsarna tre hårda paket i form av musiktips från året som gått, tack!

– Runes andra band Puteraeon har släppt The Cthulhian Pulse: Call From the Dead City som är obehagligt bra. Riktigt tuff death metal. Singeln Madness Comes från Grand Cadaver ger en hint om vad som drabbar er i februari. Och nya tvåspårsingeln från Everytime I Die är helt underbar!