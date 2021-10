Grunden till en elektrisk framtid

– Nej! Det här var inte roligt. Nej, det här var verkligen inte roligt, säger jag till Hans Angermund efter att ha provkört Harley-Davidsons nya elektriska motorcykel, LiveWire.

Hans, som är försäljningschef på ProBike, tappar hakan och ser förvånad ut.

– Va? är allt han får fram.

– Att lämna tillbaka Harleyn till dig alltså, påpekar jag. Efter att ha tillbringat ett par timmar i sadeln på den är jag nämligen såld.

Låter och vibrerar

Jag har kört motorcykel sedan jag var 16 år, alltså i princip i 51 år. I 40 av dessa år har jag ägt och kört ett antal motorcyklar från Harley-Davidson. Därför har jag med åren byggt upp en känsla för vad en H-D är – hur de ser ut, låter och hur de fungerar. När jag ställdes inför samtidens motorcyklar fick jag tänka om och gå in i den nya värld som LiveWire representerar med ett öppet sinne. Jag fick helt enkelt stålsätta mig att inte vara den sturiga gamla get till traditionalist som jag normalt är. Och vad fann jag? Jo, en relativt liten hoj med framåtlutad körställning. Gillade jag vad jag såg? Nej, inte omedelbums men så kom jag på att jag skulle vara öppensinnad. Jag gick därför ett varv till runt motorcykeln och upptäckte att den var minutiöst välbyggd – speciellt imponerar den gjutna aluminiumramen – så jag började tänka om.

Jag satte mig på den. Gillade jag känslan? Nej, inte från början men så kom jag att tänka på att jag förutsatt mig en öppen attityd. Vilket hjälpte föga. Den kändes förvånansvärt tung och med en hög tyngdpunkt eftersom batteriet väger en del och sitter ovanpå motorn. Nåväl, skinnkläderna drogs på och två knappar på högra handtaget trycktes in. Motorn ruskade snällt igång… Jo, du läste rätt! Motorn vibrerar verkligen. Detta är naturligtvis bara fejk men definitivt en kul ploj, inte minst vet man att motorn är igång.

Jag åkte i väg. Och om allt annat var olikt en traditionell H-D var även ljudet annorlunda. Nej, jag skriver inte fel! Motorn fejklåter men inte trött basstompsavgaslåt utan mer som en spinnande jetmotorturbin vars frekvens ökar vid gaspådrag.

Efter lite mer än 0,5 meter, kan ha varit 0,75, insåg jag att körställningen var bra och att cykeln kändes kanooonfin att köra. Den gamle geten inom mig fick än en gång ge med sig och inse att nya tider innebär nya seder och att de kan vara väl så bra – om inte rent av bättre än de gamla.

Innan färden påbörjas väljs vilken körinställning motorcykeln ska vara inställd på. Valet står mellan maximal körsträcka, regn, gata eller sport – därutöver kan tre olika custominställningar väljas. Sportinställningen är raceputtarnas val. Med den sportiga inställningen följer en kraftig motorbroms. Motorbromsen är förövrigt fantastisk i stadskörning, då körningen lätt planeras utan att använda fot- och handbroms speciellt mycket. Med sina 105 hästkrafter (93 uppmätt på bakhjulet) är detta en motorcykel som gör 0 – 100 på blixtsnabba 3 sekunder, vilket ingen lär klaga på. Vridet kommer snabbt och progressivt vilket inspirerar till aktiv körning. Tack vare att mc-föraren inte behöver växla och koppla, utan bara vrida på gashandtaget, kommer man in i ett fint flyt men även lätt upp i olagliga hastigheter. Med hjälp av dubbla 300 millimeters bromsskivor fram samt Brembo monoblock bromsok och en 260 millimetersskiva bak tar du ner farten effektivt vid behov – som när polisen står och vinkar in dig vid en fartkontroll, exempelvis.

Som tidigare sagts är motorcykeln rejält tung men den bär upp vikten väl. Att balansera den i bara ett par kilometer i timmen är inga problem och i kurvorna ligger den som klistrad. Den aggressiva körställningen erbjuder en avslappnad körställning och styret ger något rejält att hänga fast vid under acceleration, för motors kapacitet lämnar inget övrigt att önska.

Litium-jon-batteriet är på 15, 5 kWh och ger hojen en räckvidd av cirka 20 mil, vilket i praktiken innebär 10 mil eftersom vägen tillbaka hem är lika lång. Vill man åka längre får man stanna och ladda och med likströmssnabbladdare tar detta en timme att ladda fullt. Vad vi här har att göra med är alltså ingen touringmotorcykel, utan en kul hoj att åka till nära mål med.*

Försäljningschef Hans Angermund tycker att den nya elektriska motorcykeln är en extremt rolig och lättkörd maskin.

– LiveWiren är något helt annorlunda, en ny dimension. Traditionalisterna rynkar på näsan men elbilsägare gillar den. De som nu stiger in i konceptet är de redan frälsta. Att anpassa sig till detta är en mognadsprocess.

Men varför Harley-Davidson väljer att bygga denna hoj kan man bara spekulera i. Är detta början på en ny era? Söker man nya kundgrupper? Vill man appellera till miljömedvetna ungdomar? Eller är det bara för att bevisa att man kan – på samma sätt som Honda byggde sin NSX och Ford deras GT (40)?

Harley-Davidson LiveWire väcker fler frågor än den ger svar kan tyckas! Men så här skriver fabriken i ett pressmeddelande:”The LiveWire model is the first in a broad portfolio of electric two-wheelers designed to establish Harley-Davidson as the leader in the electrification of motorcycles.

Tolkar jag meningen rätt innebär det att LiveWiren bara är början på en ny era för H-D.

Underbart rolig att köra

Ju mer jag kör desto mer njuter jag och uppskattar denna motorcykel för: juste körställning, underbart roliga köregenskaper, massor av kraft och ett vridmoment som slår det mesta.

Sammanfattning: Vi lever i en föränderlig värld. Nya tider innebär nya saker. Och nej! Att lämna tillbaka denna Harley-Davidson LiveWire var inte roligt. Nej, verkligen inte roligt alls.

*Kolla in Ewan McGregors och Charley Boormans äventyr när de kör från spetsen av Sydamerika till Los Angeles på varsin LiveWire. Finns på H-D:s svenska hemsida.