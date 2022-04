Grönaste bilen på marknaden ska byggas i Torslanda

Under ett samrådsmöte i Volvohallen i torsdags i förra veckan presenterade Northvolt och Volvo Cars planerna för den batterifabrik de vill bygga i anslutning till Volvofabriken i Sörred.

Samrådet är, enligt de båda företagen, en viktig del i att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning genom att ta in information från de närboende som bjudits in till mötet, men även för att skapa förankring för projektet.

Den 20 april är sista dagen för allmänheten att skicka in sina synpunkter. Verksamhetsutövaren NOVO Energy Production AB kommer sedan att skicka in sin tillståndsansökan med en miljökonsekvensbeskrivning i augusti i år.

Det är en offensiv tidplan Northvolt och Volvo Cars har presenterat. Under första kvartalet 2023 är det tänkt att markarbeten ska sätta gång, under tredje kvartalet samma år ska byggarbetena sätta i gång och under tredje kvartalet 2024 ska installation av den högteknologiska utrustningen för att framställa litiumjonbatterierna installeras i lokalerna.

– Lyckas vi med det kommer vi att kunna producera den grönaste bilen på marknaden, sa Volvo Cars strategichef Erik Severinson under samrådsmötets inledning.

Enorm investering

Men smakar det så kostar det. Bygget av batterifabriken innebär en enorm investering. Någonstans mellan 25-30 miljarder kronor förväntas notan hamna på. Det kan jämföras med Västlänken vars slutnota kommer bli ungefär lika dyr.

Volvo Cars är övertygade om att all framtida tillväxt i bilindustrin är i den elektrifierade sektorn. Och konsumenterna vill samma sak: Att kunna resa långt och ladda snabbt.

Volvo Cars och batteritillverkaren Northvolt fann varandra genom en delad vision om hållbarhet. Enligt Erik Severinson kommer hållbarhet vara lika viktigt för bilföretaget som den klassiska Volvo-policyn: säkerheten.

Huvudanledningen till att då båda företagen har valt att placera batterifabriken i anslutning till Volvo Cars fabrik i Sörred har just att göra med vad de kallar en omställning till grön mobilitet, inte minst genom att göra batterierna på samma ställe som bilarna tillverkas. Att integrera batteriproduktionen med bilproduktionen ska leda till en minimal klimatpåverkan. Det kommer även att minimera antalet transporter till och från fabriksområdet, enligt Volvo Cars.

Elförsörjningen tryggad

Enligt Northvolt och Volvo Cars erbjuder Göteborg goda logistikmöjligheter. Fabrikens elförsörjning är också tryggad efter överenskommelser med bland andra Göteborgs Energi.

Enligt Northvolt kommer man att tillverka batterier som har minimal miljöpåverkan, där all produktion sker inomhus och där avancerad reningsteknik används. Det renade processvattnet kommer att ledas till Rivö fjord. Även kylvattnet kommer att ledas till Rivö fjord efter att ha passerat Gryyab reningsanläggning. Medan dagvattnet i området kommer att gå till kommunens anslutningspunkt.

Utredningsarbete kvarstår

Av de närboende som sökt sig till mötet hade många frågor om trafiksituationen, eventuella nya vägar och anslutningar, påverkan på lokala brunnar, liksom säkerheten vid exempelvis full eldsvåda i fabriken. Mycket av utredningsarbetet kvarstår, enligt de experter som var på plats, och är det som ska utredas i miljökonsekvensbelysningen.

– Brandrisken är det viktigaste vi jobbar med, det är den risk vi förebygger allra mest. Bland annat kommer det att finnas fyra olika brandsläckningssystem i fabriken, sa Northvolts Anders Thor under samrådsmötet.