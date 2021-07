Vad har ni för planer inför de kommande månaderna? Besöka en sommaröppen kyrka? Gå på konsert i någon kyrka? Eller kanske rentav ta en tupplur i kyrkan? Ja, det senare låter kanske lite märkligt men som bekant: nya tider, nya seder.

För i tiden, i det gamla bondesamhället, när många slet hårt för brödfödan, var det kanske inte så konstigt att en och annan slumrade till när han eller hon äntligen fick sätta sig ner, som under söndagens predikan. Men se något sådant fick inte ske, då kom kyrkstöten och puttade till sömntutan så att denne vaknade. Men nuförtiden, när man kanske inte arbetar så hårt men i stället stressar desto mer, kan det vara skönt att få koppla av, kanske rentav få slumra till en stund. Och då, hör och häpna, i en kyrka! Konceptet kallas Go Bach to sleep, en lekfull anspelning på uttrycket Go back to sleep (sov vidare).

Hans Davidson, organist från Björkö, förklarar konceptet, som funnits i ett par år, och sprider sig runtom i Västra Götaland:

– Detta är således ingen traditionell konsert utan ett sätt att bjuda in till vila. Klassisk musik har terapeutiska egenskaper. Många känner stress i vardagen och Go Bach to sleep är som en vägledd meditation. Den som är värd hälsar alla välkomna till en stunds avkoppling och sedan blir det eftersnack. Deltagarna får en kudde och en filt att svepa in sig i och skulle någon somna är detta inget problem. Organisten, eller pianisten, spelar det bästa av Bach och låter musiken flöda, svagt i början men livligare mot slutet.

Förutseende nog har fader Bach transkriberat koralen ur kantat 140, med den passande titeln Vak upp en stämma ljuder, till orgel. Ett betydligt behagligare sätt att vakna upp till än att bli tillknuffad av kyrkstöten. Ja, som jag skrev inledningsvis – nya tider, nya seder. Och, som bekant, den som sover syndar ej!

Nu avslutar jag denna ledare med att önska alla våra läsare en lång och härlig sommar, vare sig ni somnar i kyrkan eller inte.

Som slutkläm får ni inledningen på en av mina favoritdikter, att begrunda i denna ljuva sommartid – nu ska min själ gå ut och glädjas vid den store Gudens gåvor. För se, hur härligt smyckad jorden står!

Sommarkväde

”En människa bör sin livslängd välja

ej blott efter solvarv, efter dar,

men blott de sälla stunder tälja,

då hon en ljuvlig känsla har.

G. P. Creutz