Fritt fram att återvinna

Sedan årsskiftet har det blivit fria besök på Göteborgs Återvinningscentraler (ÅVC). För boende i Torslanda betyder det att resan till Bulycke kan ske oftare än tidigare. ”Kan bli risk för mera köbildning”, säger Per Hogedal.

Tidigare fick boende i Göteborgs kommun tolv fria besök på en ÅVC varje år men sedan årsskiftet är det helt fritt fram för privatpersoner att lämna material för återvinning hur många gånger om året som man vill. En ytterligare förändring är att körkortet nu kan ersätta de tidigare ÅVC-kortet och användas för att komma in i centralen. Ett kort behövs för att komma in, berättar Per Hogendal, enhetschef för avfallsavdelningen, återvinning och återbruk vid Göteborgs Stad kretslopp och vatten.

Av samma anledning menar Per Hogendal att det är viktigt att inte låna ut sitt ÅVC-kort till andra. Kortet är personligt och bör behandlas som en värdehandling. Den som till exempel lånar ut sitt kort till hantverkare för att de ska ta hand om ens avfall gör fel.

– Det är deras verksamhet som ska ta hand om avfallet. Om de använder någon annans kort så blir det samhället som får betala för företagets avfallshantering och så är det inte bestämt att det ska vara.

Beslutet att införa fria besök till återvinningscentralerna är politiskt fattat, varför Per Hogendal uppmanar alla att behålla sina ÅVC kort framöver, även om man kan använda körkortet.

– Det kan vara så att det här ändrar sig och att man får börja betala för besök igen. Det är ett politiskt beslut och sådant kan ju alltid ändra sig. Vi får även se hur det här slår ut. Det kan hända att det blir en ökning av inlämning till centralerna nu. Och då kan det bli risk för mera köbildning. Redan innan gratisbesöken kunde vi se personer som stod i kö upp till 40 minuter.

Uppmanar till planering.

”Om du packar bilen utifrån ordningen på containrarna fungerar flödet på ÅVC:n bättre”, skriver Göteborgs Stad på sin hemsida, där det finns både listor och kartor på hur man bäst planerar sitt inlämnande av avfall. Och att planera sitt besök till återvinningscentralen är något Per Hogendal efterfrågar.

– Det vi helst vill är att alla som kommer till oss planerar sitt besök, så att det går snabbt och smidigt när man väl kommer till oss. Det gör det lättare för alla. Återanvändning går dit, återbruk dit. Och att farligt avfall lämnar man på sitt ställe och så där. Jag ser en hel del som plockar en sak i taget och springer fram och tillbaks över hela anläggningen. Då tar det generellt längre tid.

Företagare behöver abonnemang.

De fria besöken gäller endast privatpersoner. Företagare behöver fortfarande skaffa sig ett abonnemang hos Kretslopp och vatten för inlämnande av farligt avfall.