Försvunnet ankare i Hönö Klåva

Under förra veckan blev Klåva Second Hand av med sitt ankare som stod utanför entrén och som blivit något av en symbol för verksamheten. En knapp vecka senare var ankaret fortfarande försvunnet.

Någon gång under förra veckan försvann ankaret som var placerat utanför Klåva Second Hand. Benny Larsson som har arbetat i affären under 17 år har själv ingen aning om när exakt ankaret försvann från platsen.

–Jag är osäker om när stölden skedde. Jag uppmärksammade det under onsdagen. Men jag vet inte om det var mellan måndag-tisdag eller tisdag-onsdag som det försvann från platsen.

Symbol för verksamheten

Ankaret kan betraktas som en symbol för affären och Benny Larsson tycker själv att ankaret har fått ett symboliskt värde genom att den alltid har haft sin plats vid ingången till butiken.

–Ankaret har stått på sin plats i 25 år. Ankaret har blivit en symbol för både trygghet och för alla människor runtom i världen som vi har hjälpt genom vår verksamhet, säger Benny Larsson.

Inlägg på sociala medier

Klåva Second Hand valde själva att publicera ett inlägg på sociala medier för att försöka finna ankaret. Inlägget väckte reaktioner och många visade sin sympati för affärens personal i kommentarfältet. Benny Larsson hoppas fortfarande på att inlägget kan hjälpa dem att hitta deras symboliska ankare.

–Än har ingen sett något. Jag hoppas att vårt inlägg på Facebook kan hjälpa oss att hitta vårt ankare igen, säger Benny Larsson.

/Linus Sjöström