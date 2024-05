”Det är kul med ballonger”

Linda Kyprianou drev tidigare butiken Play n´Party på Torslanda torg som hon sålde för två år sedan. Nu arbetar hon som redovisningsansvarig på ett företag men på fritiden fixar hon olika ballongkreationer. Hon ville ha något kreativt vid sidan om sitt arbete och startade företaget Party Pop.

Linda driver ballongföretaget hemifrån än så länge men kan tänka sig att på sikt bygga upp en liten butik.

– Jag vill skynda långsamt. Annars är det väldigt bekvämt med internet.

Linda utgår från Torslanda eftersom det är här hon bor. Hon åker bland annat ut till stora företag med ballongpåsar.

– Det är kul att träffa folk och jag blir ofta kallad för ”Ballongtanten”.

Linda kan skapa roliga och unika ballongarrangemang. Just nu testar hon att fylla en genomskinlig påse med blått och rosa pulver att stoppa in i en svarta ballong att ha till Gender reveal – när någon väntar barn och ska avslöja barnets kön. Hon har även möjlighet att lägga in nallar eller godispåsar i ballonger. Presenter såsom vinflaskor och choklad fungerar också att ha i ballonger.

– Det är roligt att testa. Det finns mycket man kan göra.

Linda använder sig av elektriska pumpar och har med sig en verktygsväska som innehåller allt hon behöver när hon åker ut till kunden. Hon bygger upp väggar, pelare, girlanger och bågar av ballonger.

– Jag bygger mina egna bågar så jag får den storleken jag vill ha.

Hon använder sig av latex i ballongerna, ett naturmaterial som blir ett med naturen om ballongen hamnar i naturen.

– Man måste tänka på miljön.