En utveckling värt ett leende

Det är lätt att tro att världen bara blir sämre på alla möjliga sätt, men faktum är att när det gäller hur många barn som får gå i skolan har det under många år pågått en förbättring. Enligt Annika Lindskog, universitetslektor vid institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet, får idag en majoritet av barnen världen över åtminstone grundskoleutbildning.

– Om man tittar på hur vanligt det är att man får grundläggande skolgång, så har det förbättrats mycket de senaste 20 åren. Så de flesta barn runtom i världen får i alla fall grundskola, även om det är färre som fortsätter utöver det, säger hon.

Att barn går i skolan betyder inte nödvändigtvis att de inte arbetar. Många barn hjälper på fritiden till med jordbruket hemma. Det förekommer även att barn tjänar pengar på andra sätt, till exempel genom att gå runt och sälja frukt. Arbetet är oftast inte så omfattande att de inte klarar skolarbetet, men det kan ha viss inverkan.

– Det är vanligt att barn hjälper till och att de får jobba i olika grad i familjens jordbruk, men oftast kan de gå i skolan ändå, fast skolgången påverkas. Man har mindre tid att lägga ner på sitt skolarbete och därför lär man sig lite mindre än vad man annars hade gjort, klarar sig lite sämre. Det kanske är lite mindre sannolikhet att man fortsätter utöver grundskolan, säger Annika Lindskog.

Utbildningen spelar stor roll för ett barns framtid. Få lyckas ta sig ur fattigdom utan att utbilda sig. Enligt Annika Lindskog har de som har utbildning bättre förutsättningar att klara sig bra i samhället, men inom vissa familjer finns ändå en skepsis mot att låta barnen utbilda sig. De allra bästa jobben är få och inte ens alla med hög utbildning får toppjobb. Därför upplever en del föräldrar att det är något av ett vågspel att låta barnen utbilda sig. Men de flesta med utbildning klarar sig ändå bättre än vad de hade gjort utan.

– De som har gått i skolan längre tjänar i genomsnitt mer pengar och har i genomsnitt bättre jobb. Det är ganska starka samband och det kanske ibland kan vara svårt för familjerna att se exakt hur stora de effekterna är, säger hon.

Det är oftast inte barn som kommer från de rikaste familjerna som arbetar, men det är heller inte alltid de som kommer från de fattigaste familjerna som jobbar mest. Ett stort jordbruk innebär ofta bättre ekonomi men också mer arbete som behöver utföras.

– Det är en kombination av fattigdom, att behovet finns, och möjligheten, hur lönsamt det är för barnen att arbeta. Det spelar också roll, säger Annika Lindskog.

Bygger skola i Zambia

Trots att barnarbetet minskar finns det fortfarande 152 miljoner barnarbetare i världen, vilket såklart är ett problem. För att barn ska kunna gå i skolan krävs naturligtvis att det finns en skola att gå till. En ideell organisation som arbetar med att bygga upp skolor är The Next Smile, där Jennifer Johansson från Torslanda är project manager. Just nu är hon engagerad i ett projekt för att bygga upp en skola i Zambia.

– Det finns väldigt många stora välgörenhetsorganisationer som får väldigt mycket stöd och som gör ett jättebra arbete, men de kommer såklart inte åt överallt och det finns så många människor i världen som behöver hjälp där de här stora organisationerna inte kommer åt. Och det är därför det är så viktigt att även de här mindre organisationerna finns och kan hjälpa dem som hamnar mellan stolarna, säger hon.

Jennifer Johansson har alltid haft ett intresse av att se världen och inte bara de delar av världen som finns tillgängliga för turister. Men det var när hon under socionomstudierna gjorde praktik i Uganda som engagemanget för barns skolgång väcktes. För närvarande sköter hon uppgiften att värva sponsorer på hemmaplan, men snart ska hon resa till Zambia för att hjälpa till på plats.

– Det viktiga för mig med projektet är när jag kommer kunna vara på plats och fysiskt kunna hjälpa de här barnen, vara med och se skillnaden som jag faktiskt har varit med och bidragit med för dem, säger hon.

Covid-19 har slagit hårt

Den ekonomiska utvecklingen har under en lång tid gått åt rätt håll. Det har även siffrorna vad gäller dödligheten i hiv/aids. Det är viktiga faktorer för att fler barn ska kunna gå i skolan. Något som däremot har slagit hårt mot barns möjlighet att gå i skolan är covid-19. Nedstängningar och distansundervisning har försvårat skolgången, inte minst för barn som inte har tillgång till digitala hjälpmedel.

– Förhoppningen är att alla ska återgå till skolan efteråt. Då har man antagligen inte lärt sig så mycket. Det kan få jättestora konsekvenser att man har lärt sig mindre. Det är väldigt osäkert om man ska kunna ta igen det här i efterhand om man har förlorat flera månaders utbildning, säger Annika Lindskog.

Ofta har barnen fått arbeta medan skolorna har varit stängda. Familjernas inkomster har minskat samtidigt som barnen går miste om den mat de vanligtvis får i skolan. Risken finns att de äldre barnen inte kommer tillbaka till skolan, eftersom de har svårt att ta igen det de har missat och dessutom har vant sig vid en arbetsvardag. En del kan till och med ha blivit bortgifta.

Utmaningarna är många. Förutsättningarna för en gedigen utbildning är fortfarande långtifrån desamma världen över. Det skulle vara lätt att förtvivla över att det ser ut som det gör, men Jennifer Johansson har valt ett annat sätt att se på det hela.

– Det är så lätt att tänka att jag ändå inte kommer kunna hjälpa alla, så det är ingen idé. Då känner jag att det är bättre att tänka att jag inte kommer kunna hjälpa alla, men jag kommer kunna hjälpa några om jag kämpar för det här och bidrar till det här och lägger ner dels tid men även gör en donation. Man hjälper någon och det är värt så mycket, säger hon.

Det finns ett sätt för alla att engagera sig

Nya skolor byggs och framtiden ljusnar för alltfler barn. Jennifer Johansson och Annika Lindskog är överens om att ideella organisationer är viktiga för att barn världen över ska få chans till utbildning och på sikt en tryggare tillvaro. För den som vill engagera sig finns det enligt Jennifer Johansson alltid ett sätt att göra det.

– Det beror på vilket sätt man vill engagera sig. Man kan engagera sig på många sätt. Vissa personer har inte så mycket tid, men man har ekonomiska möjligheter och då kan man vara med och göra en donation. För andra personer är det tvärtom. Man har inte ekonomiska möjligheter och då finns det alltid någonstans där man kan engagera sig och lägga sin tid. Det finns ett sätt för alla att hjälpa till, säger Jennifer Johansson.

/Frida Andersson