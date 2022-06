En intressant röst i samtiden

Vid ett tillfälle blev jag sittande och diskutera journalister med en yrkeskollega. Jag nämnde då att jag inte var speciellt förtjust i journalistkåren då jag ofta uppfattar många i den som ”husbondens röst”. Jag tycker att de både skriver i flock och jagar i flock – det vill säga, de torgför bara saker som förväntas av dem. Missförstå mig rätt! Det finns massor av tidningsfolk som skriver fantastiskt men hur många är riktigt intressanta, sticker ut och vågar gå mot strömmen? Men jag nämnde att jag ändå hade en favoritjournalist, nämligen Lasse Westman. Lasse skrev under många år krönikan Bakvagnen i tidningen Vi som jag gillade. Min kollega sa då att han hade en favorit, nämligen Lasse Westman! Det visade sig till och med att min kompis haft Lasse som lärare på journalisthögskolan.

Jag kom till att tänka på det här samtalet vi hade då eftersom jag faktiskt är lite förtjust i den frispråkige ekonomijournalisten Andreas Cervenka. Andreas Cervenka, som bland annat skrivit i Dagens industri, är en man som vågar stå på egna ben. Han har nyligen kommit ut med boken Girig – Sverige, med undertiteln Så blev folkhemmet ett paradis för de superrika. Boken har väckt en del uppmärksamhet och jag såg ett tv-program med honom där han pratade om att på drygt 20 år har antalet svenska miljardärer ökat från 28 till 542. Detta samtidigt som människor i den andra änden av ekonomin fått svårare att klara sig. Så när lönen inte räcker till konsumtion lånar en del. Svenska hushåll är belånade till öronen, det vill säga deras skulder uppgår nu till 5000 miljarder! Vilket har lett till att EU-kommissionen i en rapport riktat kritik mot Sverige för att ha låtit både bostadspriser och invånarnas skulder öka kraftigt. Något som ökar risken för en omfattande korrektion i ekonomin.

Cervenka påpekar att politiska beslut under de senaste decennierna gjort de rika allt rikare. Han redogör för hur vårt land nuförtiden återfinns på topplistor över extremt förmögna personer. Om man inte räknar in några utpräglade skatteparadis, är Sverige det land i världen som har flest superrika per capita!

Cervenka anser att politiken medvetet drivits för att skapa världens snabbaste växande ekonomiska och sociala klyftor. Han påpekar dessutom att den politiken har förts oavsett om Socialdemokraterna eller borgerliga partier suttit i regeringsställning. Han konstaterar också att man blir rik genom att vara rik, det vill säga att det är avkastning från kapital och tillgångar som skapar miljardärer.

Vidare antyder han att den svenska inflationsstatistiken är felaktigt redovisad då den inte tar med prisökningen på bostäder och aktier, vilket öppnat upp för låga räntor. Detta har i sin tur lett till ökad utlåning till köp av fastigheter och när dessa stiger i pris, och avyttras, görs en vinst. Exempelvis har priset på en trea i Stockholm fördubblats på tio år, medan antalet svenska miljardärer fyrdubblats.

Visst var det väl Hasseåtage som hade en banksketch där det sas: ”Av princip lånar vi inte ut pengar till folk som inte har några pengar.”

Så till sist en mening från en miljardär som inte tagit sina pengar och flyttat utomlands. Benny Andersson fick frågan av en journalist varför han har valt att stanna i Sverige?

”Det blir mycket kvar, också.”