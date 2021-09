En angelägen bok

”Vem i hela världen kan man lita på?” Ja, den frågan ställde sig gruppen Hoola Bandoola Band redan på 70-talet. För när vi inte ens kan lita på vetenskapsmännen, vem ska man då lita på?

Sommartid brukar jag läsa spänningsromaner men denna sommar skrev jag på min egen deckare. En bok hann jag dock med att läsa och den var lika spännande som den mest rafflande thriller! Vilket bevisar den gamla sanningen att ”verkligheten överträffar dikten”. Fuskarna heter den – en nyutkommen bok av Kjell Asplund, som borde väcka större uppmärksamhet än vad den har gjort. Kjell Asplund är läkare i grunden men var åren 2004–2008 generaldirektör för Socialstyrelsen, där han 2003–2004 var överdirektör. Innan dess var han bland annat professor i medicin vid Umeå universitet och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus.

I boken refererar och kommenterar han 19 skilda medicinska forskningsskandaler och säger, att det troligen finns många fler sådana skandaler, vilka dock ännu ej blivit avslöjade.

För den på toppen finns bara en väg att ramla, neråt. Och ju högre upp denne är desto längre blir fallet. En tragisk berättelse är historien om Elizabeth Holmes. Holmes, född 1984, är en amerikansk entreprenör och uppfinnare, och VD för företaget Theranos, startat 2004. År 2015 fanns hon på tidskriften Time:s lista över de 100 mest inflytelserika personerna i näringslivet. Hon blev även under ett antal år känd för att ha bildat ”den mest briljanta styrelsen i USA:s företagshistoria”.

Hennes förmögenhet värderades som mest till nio miljarder dollar och hon uppgavs vara jordens yngsta icke-arvtagerska miljardär.

Ett år senare uppskattades hennes förmögenhet till noll dollar efter avslöjandet om bedrägeri. Hon utnämndes då av Forbes till ”en av världens största ledar-besvikelser”. Efter granskningen av Theranos laboratoriekontroverser, benämnde Fortune Holmes som en av ”världens mest misslyckade ledare” för år 2016. Tidigare var Holmes listad i Fortunes ”Business of the Year” och ”40 Under 40”-listan. Hon utsågs av tidskriften TIME som en av de mest inflytelserika personerna i världen år 2015. Hon fick ”Under 30 Doers”-priset från Forbes och rankades 2015 på deras lista över de ”mäktigaste kvinnor”. Hon utsågs också till ”Årets kvinna” av Glamour Magazine. Holmes tilldelades 2015 också Horatio Alger Award, som den yngsta mottagaren i prisets historia.

Ja, så kan det gå när haspen inte är på!