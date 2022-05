Elliott Bäcklund siktar mot proffslivet

Elliott har precis påbörjat sin fjärde säsong i Torslanda IK:s A-lag. Fotbollen har alltid varit en stor passion för Elliott i livet och intresset för sporten kom i tidig ålder för honom.

– Jag älskade fotbollen från första bolltouchen. Det föll naturligt för mig, även om det låter klyschigt. Jag trivdes direkt med att spela fotboll, säger Elliott Bäcklund.

Allt började i trädgården

Fotbollskarriären började hemma i trädgården för Elliott och han menar själv att intresset för fotbollen har sedan barnsben bara fortsatt att växa med tiden. Elliott första fotbollsklubb i karriären var Hönö IS och där spelade han tills 14 års ålder. Tiden i Hönö IS präglades mest av glädje för sporten. Nästa klubbval föll på IFK Göteborg. Det blev ett stort steg i Elliotts spelarkarriär. Det blev totalt fem säsonger i IFK Göteborg och det var en tid som han själv beskriver som väldigt lärorik och rolig. I Göteborgsklubben fick han även möjligheten att spela med många duktiga och skickliga fotbollsspelare. Efter tiden i ”Blåvitt” bar flyttlasset vidare till hans nuvarande klubb Torslanda IK. Hittills har det blivit tre säsonger med klubben som han stortrivs i.

– Jag har utvecklats både som spelare och person i Torslanda IK. Det är en trygg och härlig miljö i klubben, säger Elliott Bäcklund.

Elliott beskriver sig själv som en yttermittfältare eller anfallare i Torslanda IK. Han är en teknisk och kreativ fotbollsspelare som är bra på att ta sig förbi sin motståndare. En annan egenskap som Elliott besitter är ”blicken för spelet” vilket är något som har resulterat i många mål och assist under karriären. Elliott har under sin fotbollskarriär inspirerats främst av Lionel Messi, Ronaldinho och Francesco Totti. Ett minne som Elliott har tagit med sig från barndomen är finalen i Gustafs Cup på Öckerö.

– Ett tidigt minne som jag har fått från karriären är cupfinalvinsten mot Öckerö IF i Gustafs Cup 2007, ett härligt ögonblick, säger Elliott Bäcklund.

Förväntningar på säsongen

Hittills har Torslanda IK spelat fyra matcher i Division Två Västra Götaland vilket har resulterat i två förluster och två oavgjorda matcher i serien. Elliott har själv höga förväntningar på den här säsongen. Laget har tillräckligt med kvalité för att vinna serien, menar Elliott. Han har mycket skadeproblem det två senaste säsongerna men nu hoppas Elliott på en skadefri säsong.

– För egen del hoppas jag på att vara skadefri, så jag kan spela så mycket som möjligt, vilket jag inte gjort den senaste tiden. Skadorna har påverkat en hel del det senaste två säsongerna, säger Elliott Bäcklund.

Vem är Elliott Bäcklund utanför fotbollsplanen?

Man märker tydligt att Elliott är en målinriktad kille som sprider mycket glädje i sin närvaro. Elliott bjöd på ett intressant samtal på många sätt och han berättar också hur tacksam han är över sin omgivning som har hjälpt till vid sidan av planen. Han vill gärna lyfta sin mamma och pappa som har betytt väldigt mycket för honom under sin fotbollskarriär. Men det finns även fler personer han vill hylla. Elliott är också en person som märkbart bjuder på en hel del humor om bland annat sig själv.

– Jag är en glad, trevlig och social kille på 22 vintrar. Jag är djur- och rökfri och är utan betalningsanmärkningar, säger han.

Resan till Rom

När Elliott var 15 år gammal fick han chansen att åka till Italien och provspela för hans favoritlag i Italien som är AS Roma. AS Roma är ett av Italiens största lag inom fotboll och har en anrik historia. På ett landslagsläger på Bosön fick en scout upp ögonen för Elliott och därefter fick han ett erbjudande at få provspela för den italienska storklubben. Elliott tackade givetvis ja till erbjudandet och begavs sig sedan till Rom för att visa upp sig inför klubben. Även om det senare inte blev ett kontrakt med AS Roma fick han uppleva en resa han aldrig kommer att glömma i livet.

– Det var en otroligt stort såklart. Att få chansen att träna med en klubb som Roma var verkligen en pojkdröm som gick i uppfyllelse, säger Elliott Bäcklund.

Elliot fick chansen att spela en träningsmatch för AS Roma vilket även resulterade i att han fick göra ett mål för klubben han sympatiserar med. En otrolig resa för en 15-åring. Kanske blir det en återkomst för Elliott i Serie A i framtiden? Han har åtminstone inte gett upp drömmen om en proffskarriär. Men här och nu är det Torslanda IK i Division Två som gäller.

/Linus Sjöström