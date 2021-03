Död man i vattnet utanför Hälsö

Onsdagen den 10 mars är polisen fåordig om den avlidne man i 35-årsåldern som påträffades i vattnet utanför Hälsö.

– Förundersökningen pågår och det går inte att släppa någon ytterligare information än den som redan är ute, säger Charlotta Henriksson, tf kommunpolis i Lundby och Öckerö.

Det var under lördagsförmiddagen den 6 mars som räddningstjänsten ryckte ut till Hälsö efter ett drunkningslarm inkommit. Personen konstaterades snabbt vara död. Nära fyndplatsen gjorde polisen senare ytterligare fynd, kläder som tillhörde mannen och blodfläckar vid en parkbänk, som fick dem att misstänka att ett brott kan ha begåtts. En förundersökning om mord, alternativ dråp inleddes.

Polisen genomförde en teknisk undersökning samt dörrknackning under dagen. Avspärrningarna hävdes sent under lördagskvällen.

Den döde mannen är identifierad och anhöriga är underrättade.