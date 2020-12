Digital Lucia på Nordlyckeskolan

”Vi ställer inte in, vi ställer om.” Så tycks parollen lyda på allt fler ställen och på Nordlyckeskolan blev till och med Lucia viral.

Tidigt på morgonen den 11 december uppträdde Luciakören i matsalen Lyckan på Nordlyckeskolan framför en kamera, i stället för publik. Detta sändes live ut till alla klassrummen och till alla eleverna i skolan. Och föräldrarna fick en länk så att även de kunde titta. Det vill säga nya grepp tas i coronakrisens kölvatten. Luciafirandet på Nordlyckeskolan är ett bevis på hur vi anpassar oss för att kunna fortsätta med våra traditioner och inte behöva avstå dessa.

Mycket var annorlunda

Kören, under ledning av musikläraren Natanael Sjöberg, hade förberett sig mer eller mindre som vanligt. Något som innebar att de hade övat ett par gånger per vecka under gott och väl en månads tid.

– Tåget var kortare, då vi inte var så många i år, och vi anpassade oss efter gällande restriktioner så träningen fungerade, säger Natanael.

Upplägget var i mångt och mycket det gamla vanliga – ni vet… Natten går tunga fjät, Staffansången, diktläsning och så vidare – men ändå inte.

– Visst var mycket annorlunda men eleverna var nöjda och tekniken fungerade, påpekar Natanael.