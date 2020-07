”Detta är vårt liv…”

Vi träffas strax efter lunchtid i Kalimeras lokaler i Torslanda. Bugra och Nalan har drivit Kalimera restaurang i cirka 4 år. Jag har hört mycket gott om restaurangen och ägarna och vill få en bild över hur det är att driva ett restaurangföretag i området.

Kalimera är en mix av Grekland, Turkiet och Sverige. Ägarna härstammar från Turkiet och har vävt samman en fin balans av turkisk, grekisk och svensk mat som blivit populär bland Torslandaborna.

Bakgrund

– Vi kommer båda från restaurangfamiljer, säger Bugra. Det är det liv vi känner till och trivs bäst med. Visserligen kan det vara mycket hårt arbete med långa dagar, men de leenden och kontakten med människor vi möter varje dag gör att vi orkar kämpa på.

De har cirka 20 års erfarenhet av restaurangbranschen och haft flera restauranger inne i Göteborg. Nalan och Bugra berättar att det var en tid de ville sadla om och kanske finna ett annat arbete med mer normala arbetstider. De sålde sina restauranger och började arbeta på Volvo. Bugra skrattar:

– Det gick inte. Även om Volvo är en fin arbetsplats kliade det för mycket i fingrarna. Vi såg på varandra jag och Nalan, ”skall vi inte öppna en ny restaurang på nytt ställe, upptäcka en ny del av Göteborg?”

De siktade in sig på Torslanda där de hade vänner som bor.

Kändes rätt

Jag frågar dem hur man vågar satsa i ett nytt, för dem, okänt område.

– Jo, svarar Bugra och Nalan i nästan samma andetag, när man växt upp i branschen och arbetat så länge och har erfarenheten så bara vet man. Vi hade hört så mycket gott om Torslanda och Torslandaborna så det kändes så rätt. Vi ville skapa en riktig familjerestaurang, lite sådär man känner på semestern i Turkiet eller Grekland när man blir inbjuden till värme, kärlek och god mat.

Ingen dans på rosor

I början var det riktigt tufft berättar de.

– Första dagen kom det tio kunder på lunchen. Och även fast det inte kom så många i början tände vi upp alla ljus, öppnade dörren och stod på utsidan och pratade med alla som kom förbi. Att bara säga hej till någon kan göra så mycket. Vi visste att det skulle bli hårt arbete och var inställda på det, det handlade om att fortsätta kämpa och inte ge upp.

– De första fem, sex månaderna var tuffast, sen hände något. Vi fick klart med utskänkningstillstånd efter åtta långa månader och folk började komma in både på luncherna och kvällarna. Vår catering började också ta fart berättar de, bjudningar, bröllop, middagar och företagsevent började bokas och vi började få lön för allt slit och kärlek vi lagt ner i mat, lokal och kontaktskapande.

”Detta är vårt liv!

På frågan vad som driver dem att orka jobba med långa dagar säger de:

– Detta är vårt liv. Familjerestaurangen blir som en öppen dörr för de som önskar komma in i värmen till oss. Vi är stolta över vårt arbete och yrke. Att få möjligheten att lära känna människor och bjuda dem på god mat är det bästa vi vet. Det är en livsstil helt enkelt.

Varför mixar ni grekiskt och turkiskt?

– Eftersom vi kommer från Turkiet är det naturligt att ta med mat från den kulturen, men vi gillar också maten från Grekland så vi har tagit det bästa av två världar.

– Vi har två stycken köksmästare som varit 30 år i branschen som hjälper oss göra detta och försöker ständigt utvecklas.

Jag har hört av människor jag träffat berätta att ni hjälper till på olika sätt ute i samhället, hur kommer det sig?

– För oss är det viktigt att hjälpa till där man kan. Vi skänker pengar från luncher till barncancerfonden. Även om vi tappat nästan 30% av våra intäkter nu under Covid 19 pandemin har vi försökt hjälpa till. Vi skänker mat till Östra sjukhuset nu under ”Corona”. Vi har också 10% rabatt på lunch till pensionärer. Vissa vill att vi gör ett paket och lämnar ut det på utsidan så behöver de inte komma in.

”Tack alla Torslandabor”

Hur ser er framtid ut?

– Vi vill fortsätta utveckla varumärket och familjeföretaget Kalimera. Vi är inte rädda att våga satsa framåt trots dessa tider och snart öppnar vi även en restaurang inne i Göteborg. Vi har också köpt godisaffären vid resecentrum och försöker få igång den.

Jag ber dem att få en sista kommentar innan vi tar adjö:

– Vi vill tacka alla som varit med på vår resa här i Torslanda, som trott på oss och kommit för att äta vår mat. Tack ALLA torslandabor!

Jag vänder mig om i dörren och Bugra har redan hastat in i köket, Nalan likaså och jag tänker… där är två stora hjärtan!

Nu tar vi sommaruppehåll och sen ser vi om Torslanda-Öckerötidning låter mig fortsätta intervjua under hösten. Tack för denna tid!

/Martin Sundarp