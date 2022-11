Det är färger också!

Jag har alltid tyckt om hösten. Den höga klara luften. Höststormarna. Stämningen. Vemodet. Färgerna …

Färgerna, ja! När sommaren går över i höst får träden så fantastiska färgtoner och ingen har beskrivit det bättre och vackrare än paret Gerry Goffin och Carole King. Tillsammans skrev de hippietidens anthem Wasn’t Born to Follow. Han stod för texten och hon för musiken. Och även om det inte är en höstsång kommer jag alltid att tänka på den vid den här tiden på året. Orsaken är naturligtvis inledningsversens ord:

“… and Wander through the forest, Where the trees have leaves of prisms and break the light in colors, That no one knows the names of.”

Trots att låten är med i filmen Easy Rider är den inte så känd här i Sverige och det kan därför vara på sin plats att nämna några ord om den. Sången spelades in för första gången av The Byrds för deras album The Notorious Byrd Brothers som kom 1968. Senare samma år gjorde Carole King sin version tillsammans med sin grupp The City. Längre fram spelade flera andra artister in Wasn’t Born to Follow, som till exempel The Monkees och Dusty Springfield. Värt att notera är att den text som The Byrds framför skiljer sig en del från originalet – bland annat hoppar de över en vers. Det tillhör ju ovanligheten att man skriver om texten när man gör en cover, men så är fallet här. I detta sammanhang ska också nämnas att Lalla Hansson översatte texten till svenska och tog med den på sin LP-skiva Upp till Ragvaldsträsk. Föddes till att vara, heter den i hans tolkning.

Så här lyder texten i The Byrds version, den som anses vara den ultimata.

”Oh, I’d rather go on journey

Where the diamond crest is glowing

And run across the valley

Beneath the sacred mountain

And wander through the forest

Where the trees have leaves of prisms

And break the light in colors

That no one knows the names of

And when it’s time I’ll go and wait

Beside a legendary fountain

Till I see your form reflected

In it’s clear and jewelled waters

And if you think I’m ready

You may lead me to the chasm

Where the rivers of our vision

Flow into one another

I will want to dive beneath

The white cascading waters

She may beg, she may plead

She may argue with her logic

And mention the things I’ll lose

That really have no value

In the end she will surely know

I wasn’t born to follow”