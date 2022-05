De springer för livet

Team Rynkeby Skolloppet är ett motions- och välgörenhetslopp där skolelever från Sverige, Danmark, Norge och Finland springer till förmån för barn med allvarliga sjukdomar. Eventet är en del av det europeiska välgörenhetsprojekt som drivs av Team Rynkeby Fonden.

– Loppet har blivit ett årligen återkomma event och alla klasser, F-6, deltar. Men på grund av nationella provet kan inte alla springa på samma gång, säger Mats Lindgren, gymnastiklärare på Noleredsskolan.

Team Rynkeby Fonden är en fristående stiftelse som består av ideellt arbetande cyklister som förutom att de cyklar hela vägen till Paris under sommaren dessutom samlar in många miljoner kronor till Barnhjärnforskning. Detta görs genom en mängd olika aktiviteter under året som cyklisterna genomför, bland annat Skolloppet.

– Förra året var vi den skola som samlade in mest pengar, säger Mats.

Totalt deltog 450 elever från Noleredsskolan.