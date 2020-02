Cykling som friskvård

”Friskvård och Sommarjobb” är ett projekt vars syfte är att få till stånd ett samarbete mellan företagare och Röda Korset Öckerö för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. Initiativet syftar till att ge företag möjligheten att som friskvård erbjuda sina anställda och sommarjobbare att bli cykelpiloter inom konceptet ”Cykling utan ålder” – ett prövat upplägg för att nedbringa ofrivillig ensamhet bland äldre.

Ensamhet är ett problem

I dag utgör ofrivillig ensamhet bland äldre ett problem, både för kvarboende hemma och för boende på vård- och omsorgsboenden. Inom äldreomsorgens ram saknas oftast resurser att ta med de äldre på utflykter och att göra besök utanför boendet. Ett sätt att ändra på detta är ett på frivillig väg fylla detta behov.

”Cycling without Age” – Cykling utan Ålder – har sedan starten i Danmark 2013 aktivt arbetat för att minska ofrivillig ensamhet. Idén är att under ideella former driva en verksamhet med hjälp av frivilliga cykelpiloter för att förgylla tillvaron för äldre genom att bryta deras ensamhet. Verksamheten ger också anhöriga möjlighet att deltaga och umgås med sina föräldrar eller släktingar under lättsamma och spännande former, antingen som medföljande eller som cyklist.

– En bra teamaktivitet som ger både goodwill och bra reklam, samtidigt som ni kan ge många äldre en chans till ”vind i håret” igen, menar Alf Benson, kassör och frivilligledare.