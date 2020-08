Coast to Coast för Världens Barn

Vad gör man väl inte för barnen? Fråga bara Klas Utbult, från Öckerö, och Per Olof Sjögren, från Hällsvik. De deltog i cykeltävlingen Coast to Coast och samlade in medel till organisationen Världens Barn.

Klas Utbult, huvudansvarig för insamlingarna till Världens Barn i Öckerö kommun, provade något nytt i år. Han cyklade 120 mil och samlade samtidigt in pengar till Världens Barn. Klas deltog nämligen i en tävling, som gick under namnet Coast to Coast och arrangerades av långdistanscyklingsklubben Randonneur Stockholm.

Den tappra skaran velocipedister, där Klas ingick, utgick från Falkenberg och cykelturen gick till Södertälje och så tillbaka till Falkenberg igen – omvända sträckan var också möjlig att cykla. Ni kanske tror att denna nätta tripp tog någon vecka eller så att genomföra? Men nej! Den gick på 78 timmar. Starten gick klockan 16. 00 på torsdagen den 13 augusti. Klas och P.O. trampade 120 mil och siktade på att kunna samla in åtminstone 100 kr per mil. (I skrivande stund har detta nåtts med råge då över 12 000 kronor kommit in).

När vi når Klas per telefon på måndag förmiddag låter han påtagligt medtagen.

– P.O. och jag kom in i går söndag klockan 22.10, så jag är trött och stel.

Klas har aldrig cyklat så långt tidigare. Längsta sträckan han kört är 60 mil och då på 27 timmar. Då är det bra att ha en erfaren kompis som draghjälp.

– Vi har kört några lopp tillsammans och hjälpts åt att komma runt, säger Klas.

Värmen var naturligtvis ett problem så cyklisterna fick stanna ofta men ändå krävde loppet sin man.

– Förmodligen får jag väl ta veckan på mig att komma tillbaka, säger långloppscyklisten från Öckerö.

Fina småvägar

Om Klas Utbult är nybörjare i cykelsadeln så är Per Olof Sjögren något mer erfaren. Han började för ett par år sedan med långlopp. Bland annat körde denne Hällsviksbo 120-milaloppet Paris-Brest förra året.

– Tyvärr, har pandemin satt stopp för många nationella och internationella lopp i år så det är kul att detta blev av. Men vi var inte så många, sex från ena hållet och åtta från andra tror jag, säger han.

Arrangörerna hade valt ut fina småvägar avpassade för cykling och i snitt var varje sträcka cirka 30 mil.

– Väldigt vackert i omgivningarna där vi åkte, fast varmt så vi fick hålla igen på tempot. Men det känns bra så här efteråt.