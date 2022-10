Christinas miljöupprop gav gehör

Christina Ivarsson samlade in 2 000 namn mot Göteborgs Hamns och Sjöfartsverkets planer att dumpa giftiga muddermassor utanför Vinga. Nu har Mark- och miljödomstolen gått på samma linje och förbjuder den giftiga dumpningen, även om tillåter dumpning av icke-giftiga muddermassor. ”Jag är ju ingen miljöaktivist, men jag tycker inte man ska lägga tillbaka gift i vattnet”, säger Christina Ivarsson från Fotö.

I förra veckan kom mark- och miljödomstolen med sitt beslut om att inte tillåta Göteborgs hamn och Sjöfartsverket att dumpa 285 000 kubikmeter giftiga lermassor utanför Vinga. Lermassor som kommer grävas upp i samband med att Göteborgs hamn breddas och fördjupas för att ha möjlighet att ta emot större containerfartyg. Samtidigt tillåter domstolen projektet att dumpa muddermassor som ej innehåller giftigt material på platsen, vilket motsvarar en mängd drygt 13,3 miljoner kubik.

Vi på Torslanda-Öckerötidningen har tidigare rapporterat om projektet och de protester som uppstod i samband med att det blivit alltmer klart och känt för allmänheten att den giftiga leran innehöll bland annat kvicksilver och TBT från gamla båtbottenfärger. Bakom namnlistorna som protesterade mot projektet står Christina Ivarsson från Fotö.

– Jag skapade den här namninsamlingen och spred den på Facebook i många olika grupper. Jag skickade den överallt längst kusten. Dyrön, Marstrand, Södra skärgården och så vidare för att få med mig folk som bor vid kusten i frågan. De säger att det ska gå att dumpa muddermassorna och att det ska vara ofarligt. Men jag vet inte jag. Magkänslan säger något annat. Det känns inte rätt att dumpa en sådan otrolig stor mängd giftig lera där ute. Vattnet utanför oss kommer ju vara grumligt i flera år framöver.

Totalt drog namninsamlingen in runt två tusen namn, namn som Christina skickade in till Mark- och Miljödomstolen. Samtidigt så är hon tydlig med att hon inte är emot projektet i sin helhet. Det är just att dumpa giftigt material som Christina inte förstår hur man kan göra.

– Vi var inte helt ensamma i att opponera oss mot dumpandet av just giftiga ämnen utanför Vinga heller. Bland annat Länsstyrelsen och Sveriges fiskares producentorganisation var emot, berättar Christina.

Christina är tacksam över att domen nu beslutar att de giftiga massorna inte ska få dumpas utanför Vinga och det faktum att flera tusen personer skrev på hennes namninsamling ser hon otroligt positivt på.

– Jag är tacksam för var och en som ville stå på min sida mot de där stora. Göteborgs hamn är ju en jätteaktör som har mycket muskler i form av jurister och kunniga vars enda arbete är att jobba med just sådant här. Vi ”vanliga”, har inte samma kraft var och en, men det är viktigt att visa att den vanliga personen finns i sammanhanget.

Nu återstår det att se om någon av parterna bestämmer sig för att överklaga domen eller inte. Till SVT säger Jan Andersson, projektledare för Skandiaporten Göteborgs hamn att de inte är helt förvånade, men att de inte analyserat domen helt färdigt för att ta beslut om de ska överklaga eller inte.