Bröderna skriver elitkontrakt med Göteborgsklubbarna

För bröderna Hampus och Isak Dahlqvist började fotbollen redan vid barnsben på gräsmattan hemma på Öckerö. Sedan dess har killarna tagit steget från Öckerö IS via IFK Göteborgs akademi till att nu ha skrivit a-lagskontrakt med just IFK Göteborg och Örgryte IS.

– Vi är båda väldigt glada att få chansen på elitnivå, säger bröderna.