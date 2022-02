Brist på kollektivtrafik försvårar vid bemanning

I Sörred växer lagerlokaler och logistikcenter fram som svampar ur jorden. Vid Hisingens logistikpark ligger bland annat stora företag som Jollyroom, Bagaren och kocken, Outnorth, Storex och Logent. Närheten till Volvo och Göteborgs hamn gör läget utmärkt för leverantörer till fordonsindustrin eller verksamheter som hanterar mycket gods via Göteborgs hamn. Strax söder om Hisingens logistikpark byggs just nu Sörreds logistikpark med planerad inflyttning under 2022.

Flera av företagen vid Hisingens logistikpark vittnar dock om att läget även medför problem, i synnerhet vid försäljningstoppar som exempelvis vid jul och kring Black Friday, eller under sommarsemestrarna när många extraarbetare tas in. Kollektivtrafiken till området är nämligen inte tillräckligt utbyggd.

– Vi har haft problem när unga människor som inte har körkort eller egen bil har sökt jobb hos oss. Det har helt enkelt inte funkat för dem att ta sig till, och/eller ifrån, jobbet, säger Freddie Gunnarsson som är vd på logistikföretaget Storex i Hisingens logistikpark.

På varsin sida om Hisingens logistikpark ligger två olika hållplatser: John Bunyans väg som trafikeras av linje 142 och hållplatsen Kålsered som trafikeras av linjerna 129 och 179. Enligt flera av de företag som Torslanda-Öckerötidningen pratat med så trafikerar dock inte de linjerna tillräckligt tidigt på morgnarna eller sent på kvällarna samt nätterna för att det ska fungera för skiftarbetare. Byten gör också att restiden, exempelvis från Frölunda, blir alldeles för lång.

– I vissa fall har personal fått gå från hållplatsen Östergärde nere vid Björlandavägen, men det tar omkring 25 minuter och är inte så roligt om vädret är dåligt och det är mitt i natten, säger Freddie Gunnarsson.

Tusentals påverkas

Även E-handelsföretaget inom barn- och babyprodukter Jollyroom har lokaler och lager i Hisingens logistikpark. I normala fall arbetar mellan 400–450 personer på företaget i Torslanda, men när det sker försäljningstoppar, oftast i november och december, kan företaget ha omkring 1 000 personer på lönelistan, enligt företagets vd Mattias Jacobsson.

– Jag tycker att Västtrafik har steppat upp det jämfört med när vi flyttade ut hit. Bland annat finns det sedan ett tag tillbaka en hållplats precis utanför oss. Men det räcker ändå inte riktigt till eftersom vi har anställda i två- och treskift. Dessutom går inte bussarna på sommaren och då pågår vår verksamhet som vanligt, dessutom med många sommarjobbare, säger han.

Jollyroom har löst tillgänglighetsproblematiken genom att sätta in egna shuttlar som trafikerar Sörredsmotet, dit kollektivtrafiken är väl fungerande, och de egna lokalerna.

– Det funkar, men det är klart att i den bästa av världar hade vi velat lägga pengarna som det kostar på initiativ som gagnar våra kunder, säger Mattias Jacobsson.

Överst på Mattias Jacobssons önskelista från Västtrafik ligger att bussar hade trafikerat området tolv månader om året. I steg två hade han gärna sett utökade linjer och fler linjer under helger, kvällar och tidiga morgnar.

Västtrafik: 129:an kommer gå i sommar

När Torslanda-Öckerötidningen hör med Västtrafik om planerna för kollektivtrafik i de expansiva områdena i Sörred i allmänhet, och förbindelserna till Hisingens logistikpark i synnerhet låter företaget, genom samhällsutvecklaren Lovisa Borgström, meddela att det i årets trafikplan inte finns några möjligheter till utökningar i kollektivtrafiken. Däremot har man gärna en fortsatt dialog om trafikkollektivbehoven med företagen i området.

En för företagen glädjande nyhet är att Västtrafik i sommar kommer att låta linje 129 gå kvar och att den därmed inte dras in som övriga industribussar gör sommartid. Linjen kommer dock bara köra i högtrafik.

De tidigare dialogerna mellan företagen och Västtrafik har, som Mattias Jacobsson är inne på, inneburit förbättringar i kollektivtrafiken i området under förra året.

– I juni 2021 tillsattes linje 129 som trafikerar den nybyggda hållplatsen Kålsered. Linjen går till Sörredsmotet som erbjuder goda bytesmöjligheter till övrig kollektivtrafik. Linjen har 30-minuterstrafik morgon och eftermiddagstid. Bedömningarna hittills har varit att underlaget är för lågt övriga tider för att kunna erbjuda trafik. Vi har dock viss trafik till skiften kvälls- och helgtid med linje 179, säger Lovisa Borgström.

Löpande utvärdering av behov

Enligt Västtrafik utvärderar man löpande kollektivtrafikbehovet och för en dialog även med Göteborgs Stad i frågan. När det gäller beslut om ny eller förändrad kollektivtrafik tas de i Västtrafiks årliga trafikplan. Till årets tarfikplan är det endast vad Västtrafik bedömer som nödvändiga åtgärder som genomförs. Det finns ingen utökad budget för exempelvis fler turer.

– Vill man som företag ha en utökad kollektivtrafik på plats så finns en möjlighet att göra tillköp. Det innebär att företaget står för finansieringen av vissa turer eller en hel linje. Ofta görs tillköp när aktörer bedömer att det regionala uppdraget inte räcker till, avslutar Lovisa Borgström.