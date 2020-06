Bob Dylan – en man för var tid

Säga vad man vill om Bob Dylan, han är mannen som alltid är i rörelse och som ständigt överraskar. Förmodligen är det detta faktum som gjort honom relevant, ända från 60-talet och fram till nutid. Därtill vågar han utmana med omfånget av sitt artisteri. En gång i tiden retade han gallfebern på fansen genom att gå från akustisk musik till el-förstärkt, han hade en religiös period, han började måla, han har haft radioprogram där okända förmågor grävts fram ur historiens glömska, han har engagerat sig i The Great American Songbook… Och nu har han, sensationellt nog, tagit sig an Kennedymordet – ett öppet sår i den amerikanska själen, på samma sätt som Palmemordet är för oss svenskar.

Dylans nysläppta sång, Murder Most Foul (Ett vedervärdigt mord) har skapat ingenting mindre än en jordbävning i Amerikas populärkulturella värld. Låten är hans första på åtta år och när detta skrivs har den setts av bortemot 4 miljoner människor på You Tube. Och över 2 miljoner såg den redan under de fyra första dygnen. Fast… många skulle nog tveka att kalla det en sång. Dylan sångläser texten med ett omfång av två toner, typ. Rösten låter dock både bättre och ungdomligare än på mången god dag. Och i bakgrunden ackompanjeras han av en svag musik.

Som de flesta nog håller med om är Bob Dylan en av de mest finstämda lyrikerna i den modena musikens historia och egentligen skriver han inte låttexter, han skriver poesi –något mannen fick Nobelpriset för. Nu har 79-åring alltså gett sig på Amerikas trauma nummer ett! Och han gör det initierat, på ett sätt som visar att han grundligt har satt sig in i fallet.

Murder Most Foul har fått etablerade skribenter att ta till orda. Jim DiEugenio, en av de mest respekterade experterna på 60-talets politiska mord och författare till böckerna Destiny Betrayed och The JFK Assassination: The Evidence Today skriver: ”Och för dem som vet något om avrättningen av Kennedy så är sången verkligen poesi. Den är klurigt upplagd, mångbottnad, har smarta referenser både om mordet och om vad som hände med Amerika efter den omvälvande händelsen.”

För den som studerat fallet det minsta är det uppenbart att Dylan har koncentrerat sig på konspirationen att döda JFK i Dallas.

“We’re gonna kill you with hatred, without any respect/We’ll mock you and shock you and we’ll put it in your face/We’ve already got someone here to take your place”.

En i mitt tycke ytterst intressant vers lyder:

”Thousands were watching, no one saw a thing

It happened so quickly, so quick, by surprise

Right there in front of everyone’s eyes

Greatest magic trick ever under the sun

Perfectly executed, skillfully done”

Även andra har betraktat mordet som ett trolleritrix och den essensen fångar poeten så väl här.

Hela den 17 minuter långa sången är full av referenser av olika slag och titeln själv, Murder Most Foul, är hämtad från Shakespeares Hamlet. Pjäsen handlar om hur kungen blir mördad och ersätts av en av de allra närmsta, sin bror. Se där, en hänsyftning!

Den inhemska pressen har dock varit lite ambivalent, frågan är känslig. Och journalisten David Talbot påpekar: ”Det visar hur patetisk och feg och medvetet ignorant våra medier är. Bob Dylan, Amerikas störste levande låtskrivare, har just släppt en omskakande sång om den kraftfulla konspirationen som dödade president Kennedy och den därpå följande förlusten av landets själ. Stoppa pressarna!”