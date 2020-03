Björköbutik levererar hem till dörren

När Torslanda-Öckerötidningen är i kontakt med Erik Almhöjd under måndagen den 16 mars berättar han att Ica Nära Björkö gjorde fyra hemleveranser under fredagen, två under lördagen och två dittills under måndagen.

– Jag beslöt mig för att starta med hemleveranser då jag märkte att det fanns en oro i samhället och även på Björkö för mattillförseln och då även hur man skulle få hem mat kom jag på att detta var en bra lösning. Dels för att jag inte vill att man kommer till butiken om man är sjuk men också att mina kunder slipper oroa sig för hur man ska få mat om man inte kan eller vill gå till oss i butiken, säger Erik Almhöjd.

De positiva reaktionerna på Ica Björkös initiativ med hemleverans har inte låtit vänta på sig.

– Många kunder har berättat att de uppskattar att vi gör det och tycker det är en fin tjänst men också flera i riskgruppen som har berättat att det betyder mycket att vi kan göra det, senast hände det för en timme sen med en som kund som berättade att hon blev mycket lugnare nu när hon visste att hon kunde få hem mat, säger Erik Almhöjd.

Butiker öppnar tidigare

Andra livsmedelsbutiker i vårt närområde har också vidtagit åtgärder för att förenkla för kunder som befinner sig i riskgrupperna. Exempel på sådana butiker är Ica Nära Alexius Öckerö och Hemköp på Torslanda Torg som under onsdagen den 18 mars öppnade butikerna tidigare än vanligt på morgonen, endast för personer som tillhör riskgrupperna, vilket inkluderar personer över 65 år och personer med kroniska sjukdomar som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, cancer och diabetes.

Initiativ på Facebook

På sociala medier, exempelvis Facebook och sidor som Grannar i Torslanda och Anslagstavla i Öckerö kommun har flera privatpersoner anmält sitt intresse för att hjälpa till att exempelvis handla för personer som inte kan, vill eller bör ta sig till affären. Det har även bildats olika Facebook-grupper vars intention är att samordna liknande insatser.

Folkhälsomyndigheten gick i måndags den 16 mars ut med informationen om att personer över 70 bör begränsa sociala kontakter tills vidare.