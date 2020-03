Åtgärder i Coronavirusets spår

Coronaviruset – Covid-19 – påverkar just nu hela världen. Vår del av Hisingen och norra skärgården är naturligtvis inget undantag. – Ring innan. Vi har ändrat direktiven för drop-in på våra vårdcentraler för att skydda våra äldre och multisjuka, säger Sandra Larsson, verksamhetschef på Capio Amhult.

Medierapporteringen om Coronautbrottet och dess konsekvenser är enorm. Hela tiden uppdateras läget och olika aktörer, vare sig det är myndigheter, vårdinrättningar, institutioner eller privata näringsidkare ändrar kontinuerligt sina rekommendationer och åtgärder.

– Det är viktigt att var och en håller sig uppdaterad med den information och de direktiv som folkhälsomyndigheten går ut med, säger Sandra Larsson som är verksamhetschef på Capio vårdcentral i Amhult.

Det bästa sättet att skydda sig mot viruset är noggrann hygien. Vården rekommenderar att man tvättar händerna ofta och undviker att röra vid ansiktet och ögon. Man ska också undvika nära kontakt med sjuka människor. Viruset sprids via så kallad droppsmitta, det vill säga genom kontakt mellan människor genom exempelvis hostningar och nysningar.

– Med sunt förnuft kommer man långt, exempelvis att man stannar hemma om man inte mår bra. På så vis kan vi skydda våra äldre och de som bär på kroniska sjukdomar. Man bör också låta bli att hälsa på vid äldreboenden och undvika folksamlingar, Sandra Larsson.

Ring innan besök

På Närhälsans vårdcentralers hemsida (12 mars) uppmanas människor som varit utomlands under de senaste 14 dagarna och har symtom som feber eller luftvägssymtom som hosta andnöd och halsont att INTE bege sig till en vårdmottagning. Man ska heller inte boka en tid via webben. Istället skriver Närhälsan att man ska ringa sin vårdcentral eller 1177.

Även Capio har ändrat direktiven för drop-in för att skydda äldre och multisjuka.

– Det är ett sätt att ha kontroll på vad som kommer in genom dörren. Vi vill undvika att folk smittar varandra i väntrummen. Vi gör en anamnes, det vill säga tar status på den som ringer in, i telefonen. Det gäller dem med sjukdomssymtom som varit utomlands eller kommit i kontakt med någon som varit utomlands och nu är sjuk. På det sättet hinner vi förbereda oss och vidta de åtgärder som behövs göras när vi tar emot patienten, säger Sandra Larsson.

Allmänna frågor om Covid-19 kan ställas vid det nationella informationsnumret 11313. Information finns också dygnet runt på Folkhälsomyndighetens hemsida: folkhalsomyndigheten.se

Gym vidtar åtgärder

Även andra verksamheter agerar förebyggande inför risken för covid-19-spridning. Gymkedjan Sats, med en träningsanläggning i Sörred, gick under förmiddagen i torsdags ut med att man stänger alla sina gym i Sverige som en säkerhetsåtgärd. Anläggningarna håller till att börja med stängt mellan 12-25 mars.

De konkurrerande verksamheterna Friskis & Svettis (med en anläggning i Amhult) och Nordic Wellness med tre anläggningar i Torslanda och Öckerö (Amhult, Torslanda Torg och Hönö) håller än så länge (torsdag eftermiddag) öppet, men båda företagen skriver på sina hemsidor att de följer händelseutvecklingen noggrant och följer de rekommendationer som myndigheterna utfärdat.

Göteborgs-Posten rapporterar att Friskis & Svettis stänger alla gruppass, gyminstruktioner och barnpassningen i Göteborg.

Nordic Wellness skriver på sin hemsida att de vidtagit olika åtgärder i förebyggande syfte. Bland annat har man ökat städfrekvensen och städningen är också utökad vad gäller exempelvis rengöring av redskap, maskiner, dörrhandtag och vattenkranar.

Fler lokala verksamheter agerar

Nedan följer ett urval av verksamheter som agerat i spåren av Coronautbrottet under de senaste dagarna. Observera att listan är ett urval och inte allomfattande. Ytterligare verksamheter, evenemang, föreningar och näringsidkare kan ha vidtagit åtgärder/ställt in sammankomster.

Mars månads stadsdelsnämndssammanträde i Västra Hisingen som äger rum 24 mars kommer ”att hållas kort” och vara stängt för allmänheten, meddelar stadsdelsdirektören Sergio Garay.

Träffpunkten på Solhöjden stängdes från den 12 mars. Även äldreboenden i Göteborgs Stad har tagit beslut om att kraftigt begränsa möjligheten till besök på kommunala äldreboende och korttidsboenden. Beslutet togs den 12 mars och gäller inledningsvis två veckor i taget.

Under fredagen den 13 mars gick Kulturhuset Vingen ut med information om att man ställer in all programverksamheten (musik, teater och bio) fram till och med den 26 mars.

Svenska kyrkan i Torslanda-Björlanda församling meddelade i ett pressmeddelande den 13 mars att man beslutat att ställa in vissa evenemang och att man gör ett uppehåll med gudstjänster och samlingar på äldreboendena i församlingen. Bland de inställda evenemangen märks Kompis-caféet i Amhult kyrka.

Torslanda IK informerade samma dag att man stänger sitt kafé TIKet fram till och med den 30 mars.

Styrelsen för Öckerö öråd har skjutit upp årsmötet som skulle ägt rum den 17 mars. Ny tid för mötet är satt till mitten av april. Ett exakt datum kommer att anges senare.

Klova Second Hand har stängt sin butik, och även möjligheten att lämna in föremål, på obestämd framtid, enligt deras Facebooksida.

Lions i Torslanda ställde in loppisen den 18 mars och gör det samma för loppisen den 21 mars. De ställer också in konstutställningen i Amhults kyrka den 21-22 mars.