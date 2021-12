Årets företagare korad i Öckerö kommun

Öckerö företag, kommunens företagarförening, utser varje år årets företagare under en kväll där medlemmarna i föreningen bjuds in till att delta. Under 2021 har faktiskt två priser delats ut. Pandemin gjorde så att priset för årets företagare 2019 fick delas ut i först i år. Då gick priset till Öckerö Rörläggeri. Men vid evenemanget den 2 december var det dags för prisutdelning för årets företagare 2020.

Kvällen inleddes med en, av publikens reaktioner att döma, omtyckt föreläsning av och med David Lega på temat ”Utmaningar med entreprenörskap” som fyllde salen med applåder när han tackade för sig. Det var sedan dags för Öckerö Företagarförenings ordförande Cassandra Köbbel att läsa upp motiveringen som ledde RVB att vinna priset.

”Företaget har satsat på en arbetsplats med god kultur och tillsammans med engagerade medarbetare med hög kompetens inom redovisning, skatt och företagsutveckling har detta borgat för en god service till alla kunder”

Redovisningsbyrån Öckerö AB startades av Pär Simonsson 2003 och delägs sedan 2008 även av Christian Simonsson, boende på Hälsö respektive Öckerö. RVB har kontor på Hönö, Öckerö och i Torslanda. I sitt tacktal tog Pär och Christian upp vikten av att driva företag med tydliga mål. Och RVB:s egna mål har varit att expandera och bli bättre för varje år.

Många trängdes för att gratulera Pär och Christian efter att de fått ta emot priset.

– Man blir verkligen stolt, säger Christian Simonsson, delägare.

Varför tror ni att just ni utses till 2020 års Årets företagare?

– Vi har haft en ständig tillväxt och ser oss som en integrerad del av det lokala företagarlivet här ute, säger Pär Simonsson och fortsätter:

– Många gånger tror jag att man värderar snabba tillväxtbolag i stället för att titta på det långsiktiga. Ser man på oss har vi haft en stabil utveckling och tillväxt med en eller två personer om året. Det har skapat ett hållbart företag.

Hur tycker ni själva företagsklimatet i Öckerö ser ut?

– Det finns en stark vilja att samarbeta här ute. Och det finns en tillit till varandra. Till varandra som personer och företag emellan.