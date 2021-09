Äntligen Torslandafestival

Under strålande sol var det underhållning för alla åldrar både på Torslanda Torg och Amhults Torg.

På grund av pandemin har man tvingats ställa in Torslandafestivalen två år i rad. Men nu, en varm höstdag kunde den äntligen bli av. Den mest drivande är Tommy Larsson som blev inblandad i festivalen redan för tio år sedan.

– Det är musiken som håller folk vid liv och igång.

Festivalen började på Torslanda Torg med Allgott och Villgott. Det är tionde året som de roar barnen och en och annan vuxen som skrattade hjärtligt åt deras skämt. Barnen levde sig in och ville hjälpa Allgott när han inte kunde färgerna. Sexåriga Emma fick komma upp på scen och fick en ballonghund och en keps som tack för hjälpen.

– Tack för ballongen, ropade hon innan hon ställde sig i kö för att få ett kort och autograf av dem.

Även Håkan Eskilsson alias Villgott var nöjd.

– Det är lika bra som vanligt. Det är magiskt att stå framför stenen på torget med alla barn runt.

– Vi har blivit fotbollsinspirerade och har med mycket fotbollsteman, men det är svårt att rimma på dribbla.

Efter barnunderhållningen var det dags att roa den lite äldre publiken. Gamla Masthuggspojkars Spelmanslag har spelat i 35 år men är med för första gången på Torslandafestivalen. Det sju man starka bandet blandade Lasse Dahlqvistlåtar med Elvis, John Fogerty och Sven-Ingvars.

På Amhults Torg bjöds det på flera timmars musikunderhållning. Konferencier Frida Larsson var nöjd.

– Det är taggat, kul och spännande. Kul att kunna ge tillbaks till Torslanda efter uppehållet.

Frida hade en egen timma där hon blandade nya sångveteraner med gamla. Glowtune och Maneten från 1uprechords, Peter Södergren, Linnea Andersson, Vilje Sandung och Emma Belin samt Frida själv underhöll med allt från att rappa till att sjunga ur The Phantom of the Opera.

– Flera har inte sjungit på flera år, förklarade Frida. Det är kul att många är från tiden med Törs Vi landa.

Frida ville även ge en eloge till sin pappa Tommy Larsson samt Janne Rydehn.

– Det är de som dragit största lasset för festivalen.

/PIA MAGNUSSON