Underhållningen som var populärast då men inte skulle fånga oss idag

Föreställ dig att någon rullar in en tjock-tv på hjul i ditt vardagsrum. Den såg du inte igår. Ingen fjärrkontroll. Ingen streamingtjänst. Bara en fredagskväll med en förutsägbar trygghet men med ett tempo som skulle få dagens tittare att sträcka sig efter mobilen inom minuter. Har du hamnat i en mardröm eller nostalgidröm?

Innan utbud och valmöjligheter blev ett underhållningskoncept

Fredagsunderhållningen var lättuträknad. Det fanns bara det som bjöds. Det enda valet var att acceptera eller låta bli. En kanal. Möjligen två. Ett program som hela landet följde, vare sig man gillade det eller inte. Tempot var långsamt, kameran också och programledaren pratade länge i en och samma bild. Ingen snabbklippning, inte. Publiken var trogen, lydig och på sätt och vis fångad utan att veta om att de var bakom galler.

Idag får vi ströva fritt. Vi är bortskämda med valfrihet och omedelbar respons. Ett obegripligt stort utbud av underhållning och till och med det går att nonchalera. Vi tänker att det inte finns något att se medan vi scrollar i oändlighet. Fredagskvällen är inte längre en högtid utan allt kan hända när som helst, hur mycket som helst. Under samma tak ser någon på en serie men scrollar på telefonen samtidigt, någon följer en livesändning och någon annan spelar spel efter spel online. Allt samtidigt.

Bortglömda begränsningar

Radioteatern hör till samma kategori av underhållning som har ändrat form helt och hållet under de senaste årtiondena. Då var det familjer som samlades runt apparaten på bestämd tid, som följde en följetong vecka efter vecka. Ingen repris på en playtjänst, ingen möjlighet att hoppa tillbaka tio sekunder för att höra en replik igen. Missade du, så missade du.

Jämfört med dagens ständigt rullande flöden känns den sortens underhållning nästan orubblig. Idag är vi bortskämda med omedelbar stimulans. Den som inte fastnar för en serie efter fem minuter lämnar. En podcast utan tydlig start kastas snabbt ut. Ett klipp utan hook i början försvinner i flödet. Det räcker inte längre med att något bara finns. Det måste konkurrera, överraska och hålla oss kvar. Samtidigt fanns det både fullvärdiga produktioner som är gångbara än idag, som utöver det bidrog till en gemenskap i sättet de konsumerades på, vilket inte går att säga om samtliga av dagens alternativ.

Olika nöjesnivåer

Spelvärlden visar förändringen tydligt. Förr var bingohallen, föreningslotteriet, folkparkskvällarna eller tombolan på tivolit en tydlig höjdpunkt. Idag går det lätt att upptäcka utbudet på ett online casino hos Videoslots och andra sidor med mängder av speltyper. En hel digital spelkultur har uppstått som rör sig över gränserna mellan nöje, spänning och teknik, utan att spelaren ens behöver lämna hemmet. En värld av slotspel, bordsspel och liveformat med grafik och ljud är utvecklade för en publik som är van vid högre tempo, fler valmöjligheter och ett annat formspråk än några årtionden tillbaka.

Det är frestande att hävda att alla hade mer tålamod förr och att man njöt på riktigt då. Så enkelt är det inte. Nostalgin får lätt ett fint skimmer, men det var inte bara fint och enkelt. Människor drömde om mer redan då. Många tyckte att fredagsunderhållningen drog ut på tiden, att folkparkskvällarna blev monotona och att radioteatern inte fångade just dem. Oavsett hur stort eller litet utbud som finns så innebär det inte automatiskt att publiken underhålls.

All underhållning åldras. Vår tids självklara nöjen riskerar att framstå lika daterade om ett antal år. Det frenetiska scrollandet, de eviga listorna med rekommenderade serier, vår ovilja att ge något mer än ett par minuter för att bevisa sitt värde. Om trettio år kanske dagens streamingtjänster uppfattas lika stela och stelt uppstyrda som gårdagens program på tjock-tvn. Kanske är det inte nostalgin som visar på något, utan insikten om hur mycket våra egna krav förändrats.





