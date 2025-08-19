Så roar sig svenskarna hemma

Sverige är ett av de mer digitala länderna i världen och det märker du också när man tittar på hur svenskar roar sig på fritiden. Det handlar inte bara om teknikvana svenskar, allt mer sker inomhus och inte minst online. Digitala nöjen exploderade inte minst under pandemin och har sedan dess blivit den nya vardagen med mer långsiktiga trender. Även om fler barn och unga spenderar tid utomhus så är digitala nöjen fortfarande stort.

Sveriges höghastighetsinternet och uppkopplade samhälle innebär att det inte bara är gaming och streaming som är alternativ, utan även intressen som wellness och virtuella communities har blivit mer vanliga. Efter pandemin fortsatte trenden och i denna artikel ska vi utforska ämnet och se vad svenskar väljer i sin fritid och vilka digitala hobbys som är störst.

Streaming fortsatt populärt – Men det blir allt smartare

Streamingtrender i Sverige fortsätter att växa och tjänster som Netflix, Viaplay och SVT Play fortsätter att växa, men med allt mer rekommendationer som drivs med AI och original på svenska språket. Med allt fler indietitlar så växer utbuden också mer än tidigare.

Playtjänster som SVT Play, TV4 Play och många fler som är unika för Sverige har länge varit populära svenska streamingplattformar. Nordic noir och långsam-TV fortsätter att vara populära bland svenska tittare och är något dessa tjänster också förstår. Tillsammans med mer personalisering via AI så kan upplevelsen också skräddarsys mer.

Streaming har blivit mer populärt också då det inte bara används när man sitter vid TV:n, utan också vid träning, måltider och när man multitaskar. Statistik visar också att 9 av 10 svenskar använder streaming- eller playtjänster och nästan hälften använder dessa dagligen.

Spel och eSport – Inte bara för yngre

Att spela brukade vara något begränsat för barn och tonåringar, men så är inte fallet längre. Idag spelar även vuxna, föräldrar till och med pensionärer för att koppla av, för det sociala eller för att hålla sig aktiv mentalt.

Med smartphones blev mobilspelande allt vanligare och idag finns det ett enormt antal populära mobilspel i Sverige, såsom:

Wordfeud

Candy Crush

Angry Birds

De många onlinespelen som blivit globala fenomen

Dessa spel blev snabbt populära och samlar idag miljontals världen över, även många här i Sverige.

Du har även Nintendo Switch och Steam Decks som har lett till att spelande har blivit en familjegrej. E-sport i Sverige har också blivit allt större med Twitch och YouTube Gaming, vilket också lockar vuxna nu när man kan betta på det.

Sverige är samtidigt inte främmande när det gäller spel. Spelföretag som Starbreeze, Paradox Interactive och Frictional Games har sålt miljontals kopior av sina spel och även påverkat svenska spelvanor. Inom e-sport har du också kändisar från Sverige, HeatOn var en av de första i världen inom Counter Strike och blev snabbt en legend inom Dreamhack och senare esporten.

Digitalt välmående och mindfulness hemma

Med all uppkoppling, sociala medier och liknande så har många också blivit mer medvetna om vikten av att ta hand om sig själv. Många svenskar har därför börjat spendera tid på olika appar och plattformar som hjälper en att varva ned, meditera och sova bättre.

Appar som Headspace, Calm och liknande har blivit populära och flertalet appar har idag svenska versioner. Det finns också YouTube-kanaler som Yoga With Adriene som blivit populära för den som vill ha guidade sessioner för Yoga, online mindfulness och liknande övningar. Detsamma gäller ASMR och andra fenomen. Det finns också svenska alternativ som denna videon.

Det finns även appar som White Noise, Nature Sounds och liknande som hjälper personer med digitalt välbefinnande genom olika ljud, exempelvis ljudet av regn, skog eller vågor. För svenskar kommer det naturligt att vilja varva ned just på grund av vår mentalitet kring “lagom”, det vill säga, vår önskan att ha en balans i vårt liv.

Digitalt umgänge – communities, spel och virtuellt ”häng”

Sverige var snabbt med att börja använda forum och hade även egna som Lunarstorm och Flashback. Idag så använder allt fler sociala medier som Facebook, X, Instagram, TikTok och liknande. Samtidigt har du specifika appar för communities som Discord och Reddit, som gör det enklare än någonsin att hitta personer med något gemensamt.

Idag finns det virtuella bokklubbar, vinprovning, spelkvällar och mycket annat. Via exempelvis Facebook kan du också hitta intressegrupper för mer eller mindre allt. Detsamma gäller plattformar som Discord-gemenskaper i Sverige där du hittar allt från spelgrupper till hobbygrupper, föräldragrupper och mycket mer.

Många använder också Internet för att ta del av frågesporter, bordsspel och annat som tidigare krävde fysiska träffar. Du kan till och med ta kurser för att lära dig språk, matlagning, bakning och mycket mer via tjänster som Zoom.

Virtuell fitness och träning on-demand

Det finns också specifika appar för att träna hemma. Gamification har gjort det roligare genom utmaningar, medaljer och annat för att uppmuntra personer att träna hårdare.

Du har YouTube för att lära dig nya övningar, något även svenska influencers börjat med och som idag erbjuder egna träningsprogram. Så det finns gott om YouTube-träning i Sverige, ännu mer internationellt.

Det finns också Zwift eller Peloton för att cykla hemma men med en mer interaktiv upplevelse. Liknande tjänster finns för andra sorters virtuell träning i Sverige. Något som också kan göra det enklare för svenskar som ofta ses som mer introverta.

Varför denna förändring har betydelse

Svenskar är ofta mer introverta än andra men digital fritid har inte bara att göra med bekvämlighet. Med alla digitala lösningar har vi mer anpassningsförmåga, får mer självständighet och kan kombinera vårt välmående med vår underhållning.

Idag vill många ha sin hemmaunderhållning på sina villkor och ta del av det sociala när man känner för det. Det handlar inte bara om att spendera tid, utan att uttrycka sig själv och ta del av det man själv känner för. Med utvecklingar inom bland annat VR och AR så kommer vi garanterat se en djupare trend av detta då fenomenet blir ännu bättre med teknikens utveckling.