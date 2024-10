Allt fler söker sig utomlands för jobb

En starkt bidragande anledning till utlandsflyttandet är klimat, arbetsmöjligheter och äventyr. Idag bor hundratusentals svenskar utomlands i länder som Spanien, England, Danmark och Malta.

Många hittar sina första jobb

Bland de yngre som flyttar är det många som gör det för att få sitt första jobb efter gymnasiet. Den svenska arbetsmarknaden är svår att slå sig in på utan utbildning och kontakter. I utlandet finns många jobb inom kundtjänst och försäljning där ingen tidigare erfarenhet krävs.

Utöver det erbjuder allt fler företag flyttpaket till nyanställda där resan och boende betalas. Detta ger arbetslösa personer stora möjligheter och en chans att prova på något annorlunda, vilket många lockas av.

Det är inte bara flyttpaketet som erbjuds till den som söker sig till utlandet, även det så kallade Eures-bidraget finns tillgängligt. Hos Arbetsförmedlingen finns mer information om både Eures-bidraget och hur man kan gå tillväga för att hitta jobb utomlands.

Malta och Spanien vanligast

För den som flyttar för första gången är Malta och Spanien de vanligaste länderna att hitta jobb i. Anledningen är att många bolag finns här med stora behov av svensktalande. Malta har länge varit basen för iGaming-bolag medan Spanien har en blandning av kundtjänst och andra intressanta yrken.

Några jobb som är enkla att få utan tidigare erfarenhet är kundtjänst, telefonförsäljning och dealer på ett live casino. Även om dessa jobb inte alltid är de som betalar allra högst är lönerna ofta väldigt bra jämfört med vad lokalbefolkningen tjänar.

Lönerna räcker ofta längre än vad motsvarande jobb gör hemma i Sverige medan jobben ofta erbjuder flera utvecklingsmöjligheter.

Många likasinnade

I dessa länder lever idag tusentals svenskar i samma områden och är oftast verksamma inom samma branscher. Detta leder till en typ av samhörighet bland utlandssvenskar som träffar nya vänner samtidigt som de kan fortsätta prata svenska.

Det är enkelt att klara sig även om man inte känner någon sedan tidigare, varje månad börjar andra personer i samma sits på företagen vilket ofta leder till nya vänskapsrelationer som kan sträcka sig många år framåt.

Idag är detta fenomen så vanligt att det i dessa länder finns en hel infrastruktur byggd kring det hela där man löser boenden, arbetsplatser och transporter. Det blir allt vanligare att företagen i utlandet söker sig till rekryterare som letar efter intresserade. Därför har även rekryteringsbranschen ökat och blivit större. Du hittar idag flera webbplatser med utlandsjobb utöver arbetsförmedlingen, i många fall fungerar dessa bättre för den som är på jakt efter ett utlandsjobb.

Andra utlandsmöjligheter

Förr i tiden var det vanligt att svenskar sökte sig till USA och Australien för att arbeta som Au Pair hos förmögna familjer. Detta fenomen är ovanligare idag men förekommer fortfarande. Just Australien är ett av länderna utanför Europa som fortfarande lockar väldigt mycket.

Till stor del beror det på deras Work and Travel-visum där man får rätt att vistas och arbeta i landet under ett års tid. Visumet är enkelt för svenskar att få och erbjuder en väg in i det australiensiska samhället.

I Australien erbjuds flera arbeten på plats, det handlar om allt möjligt. Australiensarna utnyttjar detta faktum till max och anställer ofta utlänningar med lägre lön än vad invånarna annars hade krävt.

Jobbar man minst tre månader med jordbruk eller liknande kan man dessutom förlänga sitt visum med ytterligare ett år. Detta alternativ är populärt bland de som gillar Australien.