Amfibieregementet återinvigt

Medan regnet smattrade på tältduken ovanför de inbjudna åskådarna till invigningen av Älvsborgs Amfibieregemente stod ett hundratal soldater i stram givakt under en bar himmel när Kronprinsessan Victoria inspekterade trupperna. Under sitt invigningstal nämnde Kronprinsessan själv hur hon i egenskap av hertiginna av Västergötland såg det som en speciell invigning just denna dag.

Efter Victoria tog försvarsminister Peter Hultqvist vid. Han talade om vikten att stärka försvaret längst Västkusten, inte minst med tanke på den strategiska position som Göteborgs Hamn innehar. Även överbefälhavare Micael Bydén samt nytillträdda regementschefen Fredrik Herlitz talade för att inspirera den personal som samlats.

Det blev en ståtlig ceremoni som, efter 16 år i dvala, innebar starten på ett nytt kapitel för västkustens försvar. Ny chef för regementet samt för garnisonen är Fredrik Herlitz, ursprungligen från Stockholm, men med historik i Göteborg och dåtida Ka4 som kadett, som bara timmar före invigningen stigit i rang och befordrats till Överste.

Ökad närvaro

På frågan om hur Göteborgs norra skärgård, med vatten utanför Torslanda och kring Öckeröarna, påverkas av återuppsättningen av regementet, svarar han att Försvarsmakten absolut kommer märkas av mer.

– Den stora påverkan är att vi kommer bli en mycket mer aktiv marin spelare i området. Inte endast där vi övar redan idag, utan hela vägen norr över till gräns samt söder över mot Halmstad. Det är klart det kommer bli en påverkan, men förhoppningsvis en positiv sådan.

Hur blir det med övningar i området? Kommer de öka nu?

– De övningsområden vi har ligger kvar och vi kommer öva där i den utsträckning som våra miljötillstånd tillåter. Om det blir en dramatisk ökning, det tror jag inte. Men det kommer bli en ökning.

Det kommer nog vara så att man kommer se fler stridsbåtar ute när vi rör oss i skärgården. Fredrik Herlitz

Vidare förklarar Fredrik Herlitz att Amf 4:s uppgift nu blir att sätta upp en ny amfibiebataljon som kommer öva i skärgården och dess terräng, något som inte bara betyder större närvaro, utan även större möjligheter att hjälpa till.

– Vi får större möjlighet att hjälpa till, framförallt om något skulle hända. Det kommer nog vara så att man kommer se fler stridsbåtar ute när vi rör oss i skärgården, men det är samma människor och samma intentioner som tidigare. Och vi kommer bli större. Amfibiebataljonen kommer nå sin initiala kapacitet under 2023 och med tidens tand kommer vi växa till full kapacitet före 2025, avslutar Fredrik Herlitz.