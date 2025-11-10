Veckans tidning
Blodbussarna blir fler – skapar flexibilitet, mobilitet och stärker beredskapen. Bild: Nora Lorek

VGR dubblerar antalet blodbussar

Publicerad: igår kl 11:01

Den mobila verksamheten av GeBlod inom Västragötalandsregionen, VGR, förstärks från och med den 15 december. Då kommer två blodbussar rulla ut på vägarna – en fördubbling av den mobila kapaciteten.

Satsningen innebär inte bara fler bussar, utan nya hållplatser för bussarna. Samtidigt försvinner några av de fasta platserna att lämna blod på. Förhoppningen från VGR är att mer mobilitet kan leda till att fler blir blodgivare, skriver man i ett pressmeddelande.

– Genom att öka antalet blodbussar gör vi det lättare för fler att bidra till denna livsviktiga insats. Varje blodgivning gör skillnad för patienter i vården, säger Linda Paulson, verksamhetschef Klinisk immunologi och transfusionsmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i pressmeddelandet. 

Utökningen är också en viktig del i regionens arbete med krisberedskap. 

– Förberedelserna för kris- eller krigssituation behöver ske innan något händer. Denna omställning är en del av det arbetet, säger Linda Paulson. 

Fredrik Helgesson

Fredrik Helgesson

VGR dubblerar antalet blodbussar
VGR dubblerar antalet blodbussar
