Förra helgen besökte vaccinationsbilen Hönö, några dagar efter att vaccinstarten mot covid-19 dragit igång den 3 november. Bilen är ett sätt att göra vaccinationer mer lättillgängliga för öborna, menar Rasmus Ahlin, vice vd på MACC People, som vaccinerar på uppdrag av regionen.

– För den som ska vaccinera sig kan det vara svårt att veta vilka rekommendationer som gäller och var man ska vända sig. Vi vill göra det lättare att få svar och att hitta en mottagning nära där man bor, säger Rasmus Ahlin, vice vd på MACC People.

Varför väljer ni att ha vaccinationsbilen på Hönö och vilka ställen i Öckerö kommun besöker ni? Besöker ni även Torslanda, Björlanda och Säve?

– Vi har valt Hönö och Öckerö då vi bedömt att vår insats på så sätt når flest invånare och avlastar primärvården på bästa sätt. Torslanda, Björlanda eller Säve ingår inte i de kommuner som vi är upphandlade för regionens räkning på och därmed erbjuds inte regional vaccination. Vi erbjuder dock provtagning och kommersiell vaccination i Torslanda, året runt.

Finns det ett särskilt behov av att komma ut just till mindre orter och öar?

– Det finns ett generellt behov av kompletterande vaccinationskapacitet utanför primärvården så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet samtidigt som invånarna lätt kan få tid att vaccinera sig. Det är nu fjärde säsongen med den aktuella upphandlingen och i utvärderingarna som regionen gör har tillgången till vaccintider genomgående getts mycket höga betyg av invånarna. Västra Götalandsregionen ligger även högt i vaccinationstäckning nationellt, vilket bidrar till en minskad belastning på slutenvården.

Vilka är det som besöker er?

– Under denna period besöks vi främst av personer som ingår i någon medicinsk riskgrupp och rekommenderas vaccination mot pneumokocker, covid-19 och säsongsinfluensa. Just denna höst görs en extra satsning från regionen på pneumokockvaccination där alla som är 65 år och äldre nu kan vaccinera sig kostnadsfritt, till skillnad från enbart 75 år och äldre tidigare. Dessutom är unga män i åldern 18–26 rekommenderade vaccin mot HPV, vilket också erbjuds hos oss. Vi får tar även emot besök med vaccin man betalar för själv såsom TBE och bältros.

Vad hoppas ni på att det kan göra för skillnad mer er närvaro?

– Vi vill bidra till en ökad vaccinationskapacitet som gör att invånarna lätt kan hitta en ledig tid och de vårdcentraler som önskar ges avlastning i sitt arbete.