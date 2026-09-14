Uppmärksammad militärövning

I sociala medier duggade frågorna tätt efter att personer sett grönklädda soldater med vapen runt om i vårt utgivningsområde. Vilka var det och vad höll de på med? Öckerö kommun gick bland annat ut med information på sin hemsida för att uppmana allmänheten att respektera avspärrningar och följa anvisningar.

Övningen bestod i att 43. Marina hemvärnsbataljonen genomförde en krigsförbandsövning i Göteborgs norra och södra skärgård. Militär personal, båtar och fordon kunde därför synas mer än normalt just på Öckerö, Västra Hisingen och vid färjelägen.

Vilka är då 43. Marina hemvärnsbataljonen?

43. Marina hemvärnsbataljonen är Göteborgs skärgårds bataljon. Försvarsmakten uppger att de främst är inriktade mot att verka i Göteborgs hamn, farled och skärgård men ska också kunna lösa uppgifter på andra platser längst kusten. Med både tillgång till stridsbåtar och terränggående fordon agerar dem i gränslandet mellan hav och land.