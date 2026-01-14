Veckans tidning
Torslanda-Öckerötidningen växer igen

Publicerad: januari 14, 2026 kl 4:11 e m (uppdaterad januari 14, 2026 kl 16:12)

I mars 2025 utökade Torslanda-Öckerötidningen sin utgivning till 18 000 exemplar varje vecka, då tillströmningen av nya hushåll i vårt utgivningsområde varit så pass stark senaste åren. 

Nu tar tidningen nästa steg i utvecklingen och från och med nästa vecka ökas upplagan från 18 000 till 19 000 exemplar. Samtidigt utökas utgivningen till att innefatta Säve. Även frekvensen kommer att öka från 46 till 48 nummer per år.

– Intresset för den lokala journalistiken fortsätter att vara stark, och för att möta efterfrågan ökar vi vår upplaga med ytterligare 1 000 exemplar varje vecka. Det innebär att fler hushåll får ta del av våra nyheter, reportage och annonser med lokal förankring, berättar Patrik Krook, vd på Torslanda-Öckerötidningen.

Samtidigt breddas tidningens bevakning till att innefatta Säve. Tidningen har genom åren många gånger skrivit om nyheter och reportage därifrån och området blir nu en del av dess ordinarie utgivningsområde.

– Det gör att vi kan spegla fler röster, händelser och initiativ i närområdet. Det är viktigt att finnas där våra läsare finns i allt från föreningsliv till företagande och samhällsfrågor.

Vi ser fram emot att välkomna både nya läsare och annonsörer.

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
Bollen är rund även 2026

Bollen är rund även 2026

2026 har just startat och visst finns det orimligt mycket både här hemma och i omvärlden att oroa sig över.

Kanonhopp av Asker i Bergen

Kanonhopp av Asker i Bergen

Stavhopparen William Asker från Hjuvik inledde 2026 på allra bästa sätt.

