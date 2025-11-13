Svensk och Amerikansk militär längst Göta älv

Förra veckan övade Svenska Försvarsmakten tillsammans med amerikansk militär i en övning som varit osynlig för Göteborgarna, rapporterar Sveriges radio.
Övningen handlar om hamnsäkerhet och pågick hela veckan, men märktes först för göteborgarna på fredagen förra veckan. Bland annat kunde man se den mörkare typen av stridsbåt 90 till sjöss.
– Vi övar bordning av fartyg och allt vad det innebär. Så vi övar strid på fartyg, vi övar sjukvård i anslutning till fartyg och vi övar själva äntringsförfarandet mot fartyg, säger Ludvig, löjtnant, till radion.