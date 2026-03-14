Stor ökning av A-traktorer i Göteborg

För tionde året i rad ökar antalet A-traktorer i Göteborgs kommun, det visar nya siffror från Trafikanalys som nyhetssajten Newsworthy har gått igen.

I slutet av 2025 fanns 422 A-traktorer registrerade i Göteborgs kommun, vilket är 77 fler än året innan – en ökning med 22 procent. Ökningen är den största från ett år till ett annat någonsin i Göteborgs kommun i absoluta tal.

Och Torslanda, inklusive primärområdena från Björlanda till Hjuvik, är den stadsdel i Göteborg där A-traktorerna är allra mest populära. I mars 2025 visade statistik från Transportstyrelsen att var tredje A-traktor i Göteborgs kommun var hemmahörande i Torslandaområdet, närmare bestämt 107 stycken. [Torslanda-Öckerötidningen 250322].

I mars 2026 visar dagsfärska siffror från Polisen Hisingen och Transportstyrelsen att antalet A-traktorer har fortsatt att öka. I mars 2026 finns det 127 registrerade A-traktorer i Torslanda.

I Säve finns 24 stycken, vilket är fem fler än för ett år sedan.

I slutet av 2025 fanns 37 A-traktorer registrerade i Öckerö kommun, vilket är sex fler än året innan – en ökning med 19 procent.

I Öckerö fanns det dock fler A-traktorer registrerade 2022 (drygt 50 stycken) och 2023 (40 stycken), än vad det gjorde 2025.

Sedan årsskiftet 2025-2026 har ytterligare en A-traktor registrerats i Öckerö kommun – I mars 2026 finns det 38 registrerade A-traktorer i Öckerö kommun.