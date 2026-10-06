Stena Line beställer två nya hybridfärjor till Sverige–Danmarks-linjen

De nya färjorna planeras att sättas i trafik 2030. Flytten till Arendal planeras att genomföras i början av 2031.

De två RoPax-färjorna byggs för 1 500 passagerare och har 2 750 filmeter fraktkapacitet. De är så kallade dagfärjor och är avsedda att trafikera linjen Göteborg–Fredrikshamn. Fartygen är utrustade med den senaste hybridtekniken för framdrift med både konventionellt bränsle och el. När förutsättningarna finns i laddinfrastrukturen är de förberedda för att kunna ställa om till 100 procent eldrift.

– Detta är en historisk investering för Stena Line där vi får möjlighet att ta ytterligare steg mot en hållbar modernisering av vår fartygsflotta. De två nya färjorna stärker vårt kunderbjudande genom en ny nivå i reseupplevelsen. Dessutom framtidssäkrar vi våra egna mål om att reducera CO 2 -utsläppen, likväl som de skärpta miljökrav som kommer, säger Niclas Mårtensson, VD på Stena Line.

Fartygen som i dag trafikerar Stena Lines linje Göteborg–Fredrikshamn, Stena Danica och Stena Jutlandica, har varit i trafik på linjen under lång tid. Stena Danica sattes in på linjen redan 1984 och Stena Jutlandica 1996.

De nu beställda fartygen är planerade att sättas i trafik 2030 mellan Göteborg och Fredrikshamn, men då Stena Line alltid eftersträvar redundans i sin flotta ska möjligheten alltid finnas att sätta in dem på en annan linje med dagtrafik i nätverket.

– Våra befintliga fartyg är fantastiska trotjänare som tjänat oss både länge och väl i Danmarkstrafiken, men nästa generation E-flexers kommer att bli ett fantastiskt lyft för alla våra resenärer och fraktkunder. De kommer att ge oss möjlighet att erbjuda en attraktiv produkt, med en väldigt uppdaterad standard, både vad gäller hållbarhet, komfort, reseupplevelse och fraktkapacitet, säger Christina Bromander, Trade Director för Danmarkstrafiken.

Hon fortsätter:

– Vi ökar vår lastkapacitet med de nya fartygen, vilket vi tror och hoppas kommer väl till pass i och med vår kommande flytt till nytt hamnläge i Arendal där förutsättningarna för vår fraktaffär är starka och där möjligheterna till ökad intermodalitet finns i och med järnvägsförbindelsen.

– Denna stora investering visar att Stena Line satsar långsiktigt, att vi prioriterar en hållbar omställning och att vi tror på en stark utveckling för Göteborg–Fredrikshamn, avslutar Niclas Mårtensson.