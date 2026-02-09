Sportlov fyllt av aktiviteter i Torslanda och Öckerö

I Torslanda har Mötesplatsen Runt Hörnet t-shirtstryckning och bowling. De erbjuder också att följa med till Laserdome på Hisingen i gemensam buss. På Vingen har man flera dagar med pysselkvällar, barnfilmsklubb, broderi, språkcafé, boktips och inte minst ”Attjo! Prosit! Med Teater Trampolin”.

”I denna nyskrivna föreställning får du svar på ett humoristiskt, lekfullt och experimentrikt sätt allt du någonsin undrat om snor… Föreställningen är baserad på författaren Bengt-Erik Engholms informativa bok SNOR” står det på Torslanda Biblioteks hemsida. Speltid på 30 minuter och från fyra år.

Samma teater kommer även visas på Navet i Öckerö kommun, som lägger mycket fokus under sportlovet på biblioteket. Självklart har också ishallen ett fullspäckat schema där det hålls öppet för allmänhetens åkning varje dag – och det finns möjlighet att låna utrusning på plats.

För den med funktionsnedsättning finns det möjlighet att prova tennis i Hönö tennishall och i Hedens idrottshall kommer det finnas möjlighet att prova pingis, innebandy, handboll och mer.

Träffa räddningshjältarna

I Öckerö kommun kommer brandstationerna på Öckerö och Björkö hållas öppna för allmänheten vid olika tillfällen. ”Kom och provsitt brandbilen eller testa att spruta med brandslangen” skriver man på Öckerö kommuns hemsida.

Även Torslanda brandstation har öppet hus där man bland annat kan gå tipspromenad för att testa sina kunskaper.

Öckerös egna Bäst i test

Fredagen fylls Öckerö fritidsgård av kommunens alldeles egna Bäst i test. En femkamp som äger rum under eftermiddagen och kvällen och som riktar sig till de som går i 6:an, högstadiet och gymnasiet. Fritidsgården har också aktiviteter som nagelfix, filmkvällar och brädspel under veckan. Samt en gemensam resa till Kungsbacka badhus för den som vill det.

I Säve har Aeroseum en satsning på flygets tidsresa under sportlovet. ”100 år bakåt, 100 år framåt” är temat på ett familjeäventyr som tar besökaren genom flygets historia – rakt in i framtiden, med pilottest, skaparverkstad och en möjlighet att sätta sig i simulatorhallen.