Samråd väntas i sommar

Området kring Kålsered, mellan Volvos personvagnar och lastvagnar har de senaste decennierna vuxit fram som nya industrimarker med lagerhållning och stora magasin som vuxit upp ur marken som stora plåtskjul. Förskräckligt, enligt vissa. Fantastiskt, enligt andra. Göteborgs Stad har länge sett ett stort behov av ny verksamhetsmark, men har haft svårigheter att tillhandahålla sådan mark. Att det därför finns planer på ett livsmedelslager i Kålsered ligger i linje med det behov som målats upp av kommunen berättar Carl-Johan Carlsson, enhetschef på detaljplan Hisingen vid Stadsbyggnadsförvaltningen i Göteborgs Stad för Torslanda-Öckerötidningen.

– Det finns en stark politisk vilja att skapa planlagd mark för verksamheter för att kunna möta efterfrågan. Det finns även politiska beslut att kommunen ska genomföra en markanvisning för delar av planområdet.

Tanken med markanvisningen är låta en exploatör uppföra ett livsmedelslager. Samma exploatör får också uppdraget att ta fram förutsättningarna för ny bebyggelse i området.

– Stadsbyggnadsförvaltningen påbörjade arbetet med att ta fram en detaljplan hösten 2021 efter att två aktörer sökt möjlighet att bygga på området. Arbetet påbörjades alltså före Rysslands anfallskrig mot Ukraina och det som fått Sveriges kommuner att öka sin beredskap och skapa förutsättningar för livsmedelslager. Ändå är det ett av argumenten som används för att påvisa behovet idag. Men enligt Carl-Johan Carlsson handlar det om att Göteborgs stad redan har en översiktsplan för området där ändamålet ser området som ett framtida utvecklingsområde för verksamheter så som industri och andra anläggningar.

Hur ser du på att ett bygge kan leda till att rekreation, framförallt för de som har hästar i området, försvinner?

– Det är just i detaljplanarbetet som markens lämplighet för nya ändamål, i detta fall verksamheter prövas. Det finns flera stora och svåra frågor som vi bevakar i planläggningen. Närheten till befintliga bostäder, miljöpåverkan, natur- och kulturvärden och andra rekreativa värden är några exempel på frågor som vi bevakar särskilt i denna detaljplan. Vi planerar att gå ut på samråd nu till sommaren 2023 och under samrådet kommer vi att bjuda in till dialog med de som bor och verkar inom området. Dessa har då möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Staden har redan tagit steg för att minska påverkan på omkringliggande miljöer. Planområdet har minskats mot bakgrund av bland annat rekreationsvärden i form av en befintlig motions- och ridväg, stenmurar, arrenden för hästnäring samt närheten till befintliga bostadshus.

Vi planerar att gå ut på samråd nu till sommaren 2023.

Carl-Johan Carlsson

Områdets natur har klassats som ”särskilt värdefullt att bevara”. Borde man inte, för att förvara naturskydd, bygga någon annanstans då?

– För denna detaljplan har en naturvärdesinventering(NVI) tagits fram, det kommer även tas fram en miljökonsekvensbeskrivning för att vi ska kunna fatta rätt beslut för denna detaljplan. Frågan om att bygga någon annan stans är inte så enkel, det ska bland annat finnas stöd i översiktsplanen. Verksamheter behöver också lokaliseras så att vi minskar transporterna och minskar behovet av nya större vägar runt om i staden för att bygga hållbart, avslutar Carl-Johan Carlsson, enhetschef på detaljplan Hisingen vid Stadsbyggnadsförvaltningen i Göteborgs Stad till Torslanda-Öckerötidningen.

Läs mer: Lantliga känslan försvinner från Torslanda