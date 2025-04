Regionen ber blodgivare om hjälp

Under ledigheter behöver sjukhusen ha mer blod i lager för att täcka de röda dagar då man inte får in något blod. Redan före påsk var det brist på blod i flera vanliga blodgrupper uppger regionens blodgivarenhet. Eftersom man inte kan lämna blod under helgen behövs många blodgivare även efter påsk.

För att klara sjukvårdens behov hoppas man nu att många vill ge blod när blodcentralerna öppnar på tisdag.

– Förlossningar, cancerbehandlingar och olyckor tar ju inte ledigt, blodbehovet är stort på sjukhuset även under påsk, säger Maria Sirviö, enhetschef på Ge Blod i Göteborg i ett pressmeddelande.

Man vet att det brukar se ut så här inför och efter ledighet och har därför öppnat upp extra tider för blodgivare att ge blod. Dock gapade britsarna tomma på många håll.

– Under långhelger går det åt lika mycket blod som vanligt. Därför behöver vi fylla på lagren efter påsk, säger Ulrika Ljung, Västra Götalandsregionen.

Många blodgivare har också varit sjuka senaste veckorna, vilket gjort att blodbristen uppstått. Nu hoppas Ge Blod att ett rop om hjälp kan göra att de blodgivare som är friska påminns om att boka en tid för blodgivning efter påsk.

På GeBlod.nu kan man boka tid för att ge blod. Där hittar man även öppettider och mer information. Nästa möjlighet att ge blod i vårt område är när Blodbussen kommer till Öckerö Hamnplan den 12 och 13 maj.