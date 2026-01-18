Räddningstjänsten varnar för istappar

Det som göms i snö kommer fram i tö. Stora mängder snö på tak och stigande temperaturer har lett till istappsformning på många tak och räddningstjänsten i Göteborg har gått ut med en uppmaning om att den som befinner sig utomhus bör iaktta försiktighet.
”Den rådande situationer kan innebära risker för både människor och egendom” skriver räddningstjänsten på sin hemsida.
Där uppmanar man fastighetsägare att se över sina fastigheter och vidta lämpliga åtgärder, så som att ta bort istappar och snö från tak. Man uppmanar även att ordna med avspärrningar där det behövs – för att minska risken för olyckor.
Allmänheten uppmanas att:
Källa: Räddningstjänsten