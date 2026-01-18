Räddningstjänsten varnar för istappar

”Den rådande situationer kan innebära risker för både människor och egendom” skriver räddningstjänsten på sin hemsida.

Där uppmanar man fastighetsägare att se över sina fastigheter och vidta lämpliga åtgärder, så som att ta bort istappar och snö från tak. Man uppmanar även att ordna med avspärrningar där det behövs – för att minska risken för olyckor.