Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Se upp för fallande tappar nu när snön smälter.

Räddningstjänsten varnar för istappar

Publicerad: januari 18, 2026 kl 9:41 f m

Det som göms i snö kommer fram i tö. Stora mängder snö på tak och stigande temperaturer har lett till istappsformning på många tak och räddningstjänsten i Göteborg har gått ut med en uppmaning om att den som befinner sig utomhus bör iaktta försiktighet. 

Annons

”Den rådande situationer kan innebära risker för både människor och egendom” skriver räddningstjänsten på sin hemsida. 

Där uppmanar man fastighetsägare att se över sina fastigheter och vidta lämpliga åtgärder, så som att ta bort istappar och snö från tak. Man uppmanar även att ordna med avspärrningar där det behövs – för att minska risken för olyckor. 

Fakta

Allmänheten uppmanas att: 

  • Vara uppmärksam på istappar och snö som kan falla från tak
  • Respektera avspärrningar och undvika att vistas i områden där det finns risk för fallande is eller snö
  • Kontakta fastighetsägaren om du ser istappar och snö som riskerar att rasa
  • Vid misstanke om akut fara ska detta rapporteras till Räddningstjänsten via 112.

Källa: Räddningstjänsten

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
Dela
Mer från Allmänt
Räddningstjänsten varnar för istappar
Räddningstjänsten varnar för istappar

Räddningstjänsten i Göteborg har gått ut med en uppmaning om att den som befinner sig...

Torslanda-Öckerötidningen växer igen
Torslanda-Öckerötidningen växer igen

Från och med nästa vecka ökas upplagan från 18 000 till 19 000 exemplar.

Svensk och Amerikansk militär längst Göta älv
Svensk och Amerikansk militär längst Göta älv

Förra veckan övade Svenska Försvarsmakten tillsammans med amerikansk militär i en övning som varit osynlig...

VGR dubblerar antalet blodbussar
VGR dubblerar antalet blodbussar

– får bättre beredskap.

Tonfisken tillbaka på Västkusten – forskarna vill förstå varför
Tonfisken tillbaka på Västkusten – forskarna vill förstå varför

Efter decennier av frånvaro har blåfenad tonfisk nu börjat etablera sig i svenska vatten.

Senaste nytt
Öckeröbo förvaltar arvet i Vitterhetsakademien
Öckeröbo förvaltar arvet i Vitterhetsakademien

Öckeröbon Håkan Möller är ny preses för Kungliga Vitterhetsakademien sedan den 1 januari 2026. 

Älskade bror
Älskade bror

Jag har läst Lisa dos Santos bok Älskade bror, med undertiteln En rapport från gängens...

Frontalkollision i Amhult
Frontalkollision i Amhult

En frontalkrock mellan två personbilar inträffade strax innan klockan 12 på måndagsförmiddagen på väg 155,...

Granskas i sömmarna
Granskas i sömmarna

De två detaljplanerna för Öckerö Nya Centrum norra samt södra befinner sig i granskningsfas.

Räddningstjänsten varnar för istappar
Räddningstjänsten varnar för istappar

Räddningstjänsten i Göteborg har gått ut med en uppmaning om att den som befinner sig...

Laddar

Är det skönt att snön försvinner?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Älskade bror

Älskade bror

Jag har läst Lisa dos Santos bok Älskade bror, med undertiteln En rapport från gängens Sverige.

Torslanda
Kanonhopp av Asker i Bergen

Kanonhopp av Asker i Bergen

Stavhopparen William Asker från Hjuvik inledde 2026 på allra bästa sätt.

Annonser

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino