Pressbild Postnord

Postnord börjar dela ut brev två dagar i veckan

Publicerad: idag kl 09:48 (uppdaterad idag kl 14:00)

Den 4 maj startar PostNord ett pilotprojekt för att testa möjligheten att dela ut brev två dagar i veckan. Först ut i landet med upplägget blir bland annat Torslanda samt Öckerö kommun.

Svenskarna skickar allt färre och färre brev. Som ett led i samhällsutvecklingen siktar därför PostNord på att minska antalet utdelningsdagar i landet. Men först skall ett pilotprojekt sjösättas där Torslanda och Öckerö är bland de första platserna att få posten på nytt sätt. Projektet görs även i Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Skurup, Sjöbo samt Hisingen med omnejd.

Sedan 2020 har antalet skickade brev halverats, och i många områden passerar brevbäraren idag många brevlådor utan att dela ut något.

Idag har PostNord en modell där man delar ut brev i snitt två dagar ena veckan och tre dagar andra veckan. Förhoppningarna är att två fasta dagar i veckan skall göra det enklare för samtliga inblandade.

– Två dagars brevutdelning speglar mer den efterfrågan som finns. Vi svenskar skickar inte lika mycket brev längre och det är naturligt att det bli två fasta utdelningsdagar. Sen passar det bättre rent produktionstekniskt, säger Pernilla Ohlin, Ansvarig för samhällskontakter, enheten för samhälle och externkommunikation på PostNord till Torslanda-Öckerötidningen.

Vad händer med post så som myndighetsbesked, fakturor andra viktiga brev? Finns det risk att leveranstiderna blir längre än idag?

– De allra flesta försändelser levereras fortsatt ut inom två arbetsdagar, men i ett fåtal fall kan det kan ta någon dag till. Förändringen blir inte så stor, och vägs upp av att man vet när brevet man väntar på ska komma. Om du inte fått ditt brev på till exempel tisdagen, så borde det komma i brevlådan på torsdagen.

Varför är Torslanda och Öckerö först ut i pilotprojektet?

– De kommuner som är med i pilotprojektet är alla kommuner med bra testyta. En blandning av stad och land – och så ville vi få med öar i projektet.

På sidan postnord.se/fasta-dagar kan man se exakt vilka dagar det personnumret man bor på kommer få sin post utdelad.

Fredrik Helgesson

Fredrik Helgesson
Regeringen har beslutat att stoppa obligatorisk effektavgift på el men elnätsbolagen kan fortsätta ta ut...

– Torslanda har flest registrerade A-traktorer av alla stadsdelar.

Det pågår just nu en våg av bedrägeri i Göteborg, skriver polisen på sin hemsida....

På kort tid har flera anmälningar av misstänkta falska sedlar hanterats av polisen. Därför uppmanar...

En kvinna kontaktades av en falsk ”läkare” som ville sälja medicin direkt hem till henne...

Den välrenommerade brittiska fotbollstidskriften Goal har rankat de 25 bästa tonåringarna inom den internationella damfotbollen.

Organisationen CleanSea och logistikföretaget Greencarrier går samman för att skydda tolv kustnära områden på västkusten.

Orolig över röken och brandlukten som sprider sig över stora delar av Torslanda?

En okomplicerad fråga på gatan blir till en oväntad påminnelse om något vi saknar – gemenskapen som en gång fanns på puben.

Den välrenommerade brittiska fotbollstidskriften Goal har rankat de 25 bästa tonåringarna inom den internationella damfotbollen.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino