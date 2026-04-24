Postnord börjar dela ut brev två dagar i veckan

Den 4 maj startar PostNord ett pilotprojekt för att testa möjligheten att dela ut brev två dagar i veckan. Först ut i landet med upplägget blir bland annat Torslanda samt Öckerö kommun.
Svenskarna skickar allt färre och färre brev. Som ett led i samhällsutvecklingen siktar därför PostNord på att minska antalet utdelningsdagar i landet. Men först skall ett pilotprojekt sjösättas där Torslanda och Öckerö är bland de första platserna att få posten på nytt sätt. Projektet görs även i Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Skurup, Sjöbo samt Hisingen med omnejd.
Sedan 2020 har antalet skickade brev halverats, och i många områden passerar brevbäraren idag många brevlådor utan att dela ut något.
Idag har PostNord en modell där man delar ut brev i snitt två dagar ena veckan och tre dagar andra veckan. Förhoppningarna är att två fasta dagar i veckan skall göra det enklare för samtliga inblandade.
– Två dagars brevutdelning speglar mer den efterfrågan som finns. Vi svenskar skickar inte lika mycket brev längre och det är naturligt att det bli två fasta utdelningsdagar. Sen passar det bättre rent produktionstekniskt, säger Pernilla Ohlin, Ansvarig för samhällskontakter, enheten för samhälle och externkommunikation på PostNord till Torslanda-Öckerötidningen.
Vad händer med post så som myndighetsbesked, fakturor andra viktiga brev? Finns det risk att leveranstiderna blir längre än idag?
– De allra flesta försändelser levereras fortsatt ut inom två arbetsdagar, men i ett fåtal fall kan det kan ta någon dag till. Förändringen blir inte så stor, och vägs upp av att man vet när brevet man väntar på ska komma. Om du inte fått ditt brev på till exempel tisdagen, så borde det komma i brevlådan på torsdagen.
Varför är Torslanda och Öckerö först ut i pilotprojektet?
– De kommuner som är med i pilotprojektet är alla kommuner med bra testyta. En blandning av stad och land – och så ville vi få med öar i projektet.
På sidan postnord.se/fasta-dagar kan man se exakt vilka dagar det personnumret man bor på kommer få sin post utdelad.