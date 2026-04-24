Postnord börjar dela ut brev två dagar i veckan

Svenskarna skickar allt färre och färre brev. Som ett led i samhällsutvecklingen siktar därför PostNord på att minska antalet utdelningsdagar i landet. Men först skall ett pilotprojekt sjösättas där Torslanda och Öckerö är bland de första platserna att få posten på nytt sätt. Projektet görs även i Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Skurup, Sjöbo samt Hisingen med omnejd.

Sedan 2020 har antalet skickade brev halverats, och i många områden passerar brevbäraren idag många brevlådor utan att dela ut något.

Idag har PostNord en modell där man delar ut brev i snitt två dagar ena veckan och tre dagar andra veckan. Förhoppningarna är att två fasta dagar i veckan skall göra det enklare för samtliga inblandade.