Polisen uppmanar till försiktig kontanthantering

Publicerad: igår kl 08:22

På kort tid har flera anmälningar av misstänkta falska sedlar hanterats av polisen. Därför uppmanar man nu till försiktighet för den som hanterar kontanter. 

Det är Polisen i region Väst som går ut med informationen via sin hemsida. Där skriver man att polisen nu manar till ökad försiktighet vid kontanthantering. 

”Det rör sig om 200-kronorssedlar som misstänks vara förfalskade och som har upptäckts och anmälts av näringsidkare som mottagit dem som betalning. Den senaste veckan har minst fyra anmälningar inkommit till polisregion Väst, två från Göteborg och två från Halmstad. Eftersom sedlarna alltså kan misstas för äkta kan det finnas ett mörkertal.”, skriver de på sin hemsida. 

Fakta

Polisens tips: 

Så här kan du själv kontrollera en sedels äkthet:
•    Sedelns papperskvalitet och tryck
•    Vattenmärke, säkerhetstråd och övriga säkerhetsdetaljer
•    Att sedeln inte avviker i färg eller struktur

Råd till t ex butikspersonal vid misstanke om falsk sedel:
•    Ta inte emot sedeln
•    Kontakta omedelbart ansvarig/arbetsledare
•    Följ butikens rutiner för misstänkta falska sedlar och kontakta polisen.

Källa polisen.se

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
