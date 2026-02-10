Polisen uppmanar till försiktig kontanthantering

Det är Polisen i region Väst som går ut med informationen via sin hemsida. Där skriver man att polisen nu manar till ökad försiktighet vid kontanthantering.

”Det rör sig om 200-kronorssedlar som misstänks vara förfalskade och som har upptäckts och anmälts av näringsidkare som mottagit dem som betalning. Den senaste veckan har minst fyra anmälningar inkommit till polisregion Väst, två från Göteborg och två från Halmstad. Eftersom sedlarna alltså kan misstas för äkta kan det finnas ett mörkertal.”, skriver de på sin hemsida.