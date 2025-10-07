Militärövning i Öckerö och Torslanda

I den så kallade krigsförbandsövningen väntas omkring 1000 personer, cirka 100 båtar och fartyg samt fordon med landbaserad personal delta. Till största delen sker övningen dagtid, men aktivitet kan även ske på kvällar och nätter.

Framför allt kommer verksamheten främst märkas genom ökad båttrafik – och Försvarsmakten uppmanar inte minst båtfolk att följa de anvisningar som finns gällande till exempel skjutfältsavlysningar. Syftet med övningen är att pröva Amf 4 och deras förband. Efter återetableringen av regementet 2021 är denna övning den första av årligen återkommande krigsförbandsövningar sedan 90-talet.