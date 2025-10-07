Militärövning i Öckerö och Torslanda

Under perioden 6–16 oktober övar Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) längst västkusten, hela vägen från Göteborg till Strömstad.
I den så kallade krigsförbandsövningen väntas omkring 1000 personer, cirka 100 båtar och fartyg samt fordon med landbaserad personal delta. Till största delen sker övningen dagtid, men aktivitet kan även ske på kvällar och nätter.
Framför allt kommer verksamheten främst märkas genom ökad båttrafik – och Försvarsmakten uppmanar inte minst båtfolk att följa de anvisningar som finns gällande till exempel skjutfältsavlysningar. Syftet med övningen är att pröva Amf 4 och deras förband. Efter återetableringen av regementet 2021 är denna övning den första av årligen återkommande krigsförbandsövningar sedan 90-talet.
Anvisningar för allmänheten
Verksamheten kommer märkas främst i form av ökad båttrafik, då fartyg och båtar utgör förbandets huvudsakliga transportmedel. Det är därför viktigt att allmänheten känner till och följer de anvisningar som finns gällande exempelvis skjutfältsavlysningar och förtöjning av båtar. Detaljerad information om detta återfinns på forsvarsmakten.se under sidorna ”Amf 4 skjutfält och avlysningar” samt ”För båtfolk”.
GÖTEBORG, ÖCKERÖ:
Vi övar i hela skärgården mellan VRÅNGÖ och ÖCKERÖ. Lösskjutningar kommer att förekomma inom hela området. Skarpskjutning kommer ske under onsdag-torsdag v.41, 8/10 – 9/10 kl. 08.00-21.00 inom Göteborgs skärgårdsskjutfält.
Källa: Försvarsmakten.se