Jessica vill uppmuntra unga kvinnor att våga leda

– Jag tror på att jobba tillsammans och lyssna in varandra. Ensam kommer jag ingenstans. När alla ser till helheten och samverkar över professionsgränserna blir vi ett team som kan utveckla den kommunala vården och folkhälsan på bästa sätt, säger Jessica, som tog initiativ till testpatrullen för några år sedan.

Patrullen består av seniorer som tycker till vid utvecklingen av välfärdsteknik.

– De är verkligen engagerade och underbara i sin feedback, säger Jessica.

Ett tydligt varför

Att bli nominerad har gett henne tillfälle att reflektera över sitt ledarskap.

– Jag fick svara på frågor om vad jag står för och vad som är grunden till ett gott ledarskap. Jag känner att jag har ett tydligt varför, bakom mitt ledarskap.

Trots sin relativt unga ålder är Jessica redan inne på sitt nionde år som chef i Öckerös kommun. Hon började som utredningssekreterare på Barn- och utbildningsförvaltningen, uppmuntrades redan efter ett år att söka tjänsten som administrativ chef och därpå som utvecklingschef inom Socialförvaltningen. Sedan hösten 2024 är hon verksamhetschef i samma förvaltning på enheten Hälsa, stöd och utveckling.

– Jag har fått testa nya roller och uppdrag och känt att jag har fått förtroende. En som betytt oerhört mycket för mig är min mentor Angelica Fransisca. Med henne kan jag vara fullt sårbar, ha transparenta samtal även om sådant som skaver och få feedback som grundar sig i omtanke och välvilja. Den bästa sortens kompetensutveckling jag kan tänka mig.

Har du någon gång stött på utmaningar som ung kvinna och chef?

Jessica funderar en stund innan hon svarar.

– Det finns nog högre förväntningar på unga kvinnliga ledare. De måste vara ännu bättre förberedda. Eller så är det kanske vi själva som ställer upp de höga kraven, säger hon eftertänksamt. Jag har nog känt vid några tillfällen, särskilt när jag var ny som chef att jag testades. ”Du kan i teorin, men klarar du att leda i praktiken?”

Att hitta balansen

Numera kan hon behålla sitt lugn och känna att hon inte måste ha svaren på allt.

– Det gäller att hitta balansen, en good-enough-nivå för mig själv och andra. Det gör jag genom att ta ansvar för mitt välmående, vilket signalerar att det är okej för mina medarbetare att ta ansvar för sitt.

Här kommer hästen Darius in. Jessica växte upp på landet utanför Götene och tillbringade det mesta av sin lediga tid i stallet och på hästryggen. Numera ägnar hon ett par dagar i veckan i stallet.

– Den tiden är bara för mig. Där får jag återhämtning och slipper för en stund att vara chef, mamma, fru, kollega.

Mod och hjärta

Det viktigaste för en god ledare är att lyssna in, vara öppen för samtal, vara följsam och beredd att parera utefter vägen beroende på den politiska viljan.

– Men jag upplever att politikerna vill ge oss så fina förutsättningar och långsiktiga mål som möjligt, säger Jessica.

Precis som Götene är Öckerö en relativt liten kommun med närhet mellan medborgarna, de folkvalda och tjänstemännen. Något hon ser som en stor fördel.

– Jag gillar småskaligheten, att det är greppbart.

Om hon skulle skriva en bok skulle den få titeln ”Mod och hjärta”.

– Det är mina byggstenar – att vara modig men aldrig släppa värmen.

/Anna Rehnberg