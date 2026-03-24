Ingen slopad effektavgift för kunder i vårt utgivningsområde

Publicerad: igår kl 06:34

Regeringen har beslutat att stoppa obligatorisk effektavgift på el men elnätsbolagen kan fortsätta ta ut avgiften – vilket skapat stor frustration på flera håll. Men för dig som läser detta, lär avgifterna ligga kvar.

Av Sveriges ca 170 elnätsbolag har mellan 30 och 50 redan infört effektavgifter, enligt SVT. Två av dessa är Ellevio – som står för elnätet i Öckerö kommun och Göteborgs Energi, som har elnätet i Torslanda, Björlanda och Säve. 

Effektavgifterna kom till efter ett tvång, som var Sveriges sätt att implementera EU-lagstiftning.  Det är detta tvång som försvinner, men elbolagen kan ändå införa avgifterna frivilligt. Och de som redan infört, verkar behålla sin modell. Ellevio gick snabbt ut med information till sina kunder där det gick att läsa att de behåller det kritiserade systemet.

Effektavgifternas syfte handlar om att minska belastningen på elnätet genom att få kunderna, med ekonomiska medel, att sprida ut elanvändningen under dygnet. 

Fakta

Ur Ellevios meddelande

”Regeringen har idag meddelat att kravet på införandet av effektavgift behöver skjutas upp. Samtidigt får tillsyns-myndigheten Energimarknads- inspektionen i uppdrag att se över modellen. Ett nytt förslag väntas senast den 12 april 2027.

Vad betyder det för dig som kund?
Beskedet innebär i nuläget ingen förändring för dig. Vi införde effektavgift utifrån den föreskrift som gällde när avgiften infördes. Vi kommer därför att avvakta myndighetens utredning innan vi tar ställning till eventuella förändringar av prismodellen.”

Fredrik Helgesson

Fredrik Helgesson
