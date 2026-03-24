Ingen slopad effektavgift för kunder i vårt utgivningsområde

Av Sveriges ca 170 elnätsbolag har mellan 30 och 50 redan infört effektavgifter, enligt SVT. Två av dessa är Ellevio – som står för elnätet i Öckerö kommun och Göteborgs Energi, som har elnätet i Torslanda, Björlanda och Säve.

Effektavgifterna kom till efter ett tvång, som var Sveriges sätt att implementera EU-lagstiftning. Det är detta tvång som försvinner, men elbolagen kan ändå införa avgifterna frivilligt. Och de som redan infört, verkar behålla sin modell. Ellevio gick snabbt ut med information till sina kunder där det gick att läsa att de behåller det kritiserade systemet.

Effektavgifternas syfte handlar om att minska belastningen på elnätet genom att få kunderna, med ekonomiska medel, att sprida ut elanvändningen under dygnet.