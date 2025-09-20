Idrottsföreningar kluvna kring Fritidskortet

Sedan i augusti har föreningar gratis kunnat anmäla sig till Fritidskortets register som finns hos Försäkringskassan.

Förutsatt att föreningen har anmält sig kan vårdnadshavare för barn i åldern 8-16 år sedan ansöka om 500 kronor i bidrag på föreningsavgiften, per barn. Om sökande hushåll hade bostadsbidrag året innan kan bidraget stiga till upp till 2 000 kronor per barn.

I Öckerö kommun är kommunala aktiviteter som exempelvis Kulturskolans verksamheter registrerade, vilket gör det möjligt att söka bidraget.

Robertho Settergren (KD), ordförande i utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden i Öckerö, ser indikationer på att det även finns ett stort intresse hos idrottsföreningar i kommunen att registrera sig.

– Det kan behövas efter några tuffa år ekonomiskt för många familjer. Barn behöver röra sig mer. Och Fritidskortet omfattar ju inte bara fysiska aktiviteter, utan även kultur och friluftsaktiviteter, säger han.

Lokala idrottsföreningar kluvna

När Torslanda-Öckerötidningen skickar ut en enkät med den frågan ”Har er förening anmält sig för Fritidskortet som träder i kraft 15 september” till några av de största idrottsföreningarna i vårt utgivningsområde, varierar svaren.

Bland de som svarar jakande – att de har registrerat sig – finns Torslanda IK, Torslanda HK och Hönö Tennis- och padelklubb.

Öckerö IF har inte registrerat sig, men svarar att de förmodligen kommer göra ett test för sin bordtennissektion under hösten.

Bland de klubbar, som tvekar och ännu inte har registrerat sig för Fritidskortet märks bland andra IK Zenith, Hönö IS och Torslanda Tennisklubb.

Medför ökad administration

En del av den kritiken som lyfts från föreningar på nationellt plan har bland annat gällt administrationen som Fritidskortet kräver från föreningarna – i synnerhet att bidraget bara kan betalas ut via faktura.

Ovan kritik framkommer även i några av svaren från de lokala föreningar som Torslanda som Tidningen kontaktat.

– Tyvärr är det så mycket oklarheter kring administrationen och som nuläget är så kommer en stor arbetsbörda läggas på föreningslivet, säger exempelvis Malin Andersson, verksamhetssamordnare hos Öckerö IF.

Även Torslanda IK som alltså har anslutit sig till Fritidskortet lyfter administrationen som en utmaning.

Hönö IS anger, genom ordföranden Tanja Wiesner, att bland annat sekretessen kring bostadsbidrag gör att klubben i dagsläget avvaktar att ansluta sig.