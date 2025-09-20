Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Torslanda IK är en av de lokala idrottsföreningarna som är anslutna till Fritidskortet. Foto Jenny Edberg

Idrottsföreningar kluvna kring Fritidskortet

Publicerad: i förrgår kl 09:21

Den 15 september började satsningen Fritidskortet att gälla. Det är ett ekonomiskt stöd som är tänkt att ge fler barn och unga möjlighet att delta i föreningslivet. Men många idrottsföreningar avvaktar att ansluta sig, bland annat på grund av en befarad ökad administration.

Sedan i augusti har föreningar gratis kunnat anmäla sig till Fritidskortets register som finns hos Försäkringskassan.

Förutsatt att föreningen har anmält sig kan vårdnadshavare för barn i åldern 8-16 år sedan ansöka om 500 kronor i bidrag på föreningsavgiften, per barn. Om sökande hushåll hade bostadsbidrag året innan kan bidraget stiga till upp till 2 000 kronor per barn.

I Öckerö kommun är kommunala aktiviteter som exempelvis Kulturskolans verksamheter registrerade, vilket gör det möjligt att söka bidraget. 

Robertho Settergren (KD), ordförande i utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden i Öckerö, ser indikationer på att det även finns ett stort intresse hos idrottsföreningar i kommunen att registrera sig. 

– Det kan behövas efter några tuffa år ekonomiskt för många familjer. Barn behöver röra sig mer. Och Fritidskortet omfattar ju inte bara fysiska aktiviteter, utan även kultur och friluftsaktiviteter, säger han.

Lokala idrottsföreningar kluvna

När Torslanda-Öckerötidningen skickar ut en enkät med den frågan ”Har er förening anmält sig för Fritidskortet som träder i kraft 15 september” till några av de största idrottsföreningarna i vårt utgivningsområde, varierar svaren. 

Bland de som svarar jakande – att de har registrerat sig – finns Torslanda IK, Torslanda HK och Hönö Tennis- och padelklubb. 

Öckerö IF har inte registrerat sig, men svarar att de förmodligen kommer göra ett test för sin bordtennissektion under hösten. 

Bland de klubbar, som tvekar och ännu inte har registrerat sig för Fritidskortet märks bland andra IK Zenith, Hönö IS och Torslanda Tennisklubb.

Medför ökad administration

En del av den kritiken som lyfts från föreningar på nationellt plan har bland annat gällt administrationen som Fritidskortet kräver från föreningarna – i synnerhet att bidraget bara kan betalas ut via faktura. 

Ovan kritik framkommer även i några av svaren från de lokala föreningar som Torslanda som Tidningen kontaktat.

– Tyvärr är det så mycket oklarheter kring administrationen och som nuläget är så kommer en stor arbetsbörda läggas på föreningslivet, säger exempelvis Malin Andersson, verksamhetssamordnare hos Öckerö IF. 

Även Torslanda IK som alltså har anslutit sig till Fritidskortet lyfter administrationen som en utmaning. 

Hönö IS anger, genom ordföranden Tanja Wiesner, att bland annat sekretessen kring bostadsbidrag gör att klubben i dagsläget avvaktar att ansluta sig.

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg

Dela
Mer från Allmänt
Idrottsföreningar kluvna kring Fritidskortet
Idrottsföreningar kluvna kring Fritidskortet

Många idrottsföreningar avvaktar att ansluta sig, bland annat på grund av en befarad ökad administration.
Flytande kyrka siktades av jobbpendlare
Flytande kyrka siktades av jobbpendlare

– Helt plötsligt såg jag en kyrka bogseras förbi! Det är inte varje dag det,...
Trafikverket tar bort egentillverkade skyltar längst vägarna
Trafikverket tar bort egentillverkade skyltar längst vägarna

Den som åker genom öarna eller Torslanda i sommar kan förvänta sig se färre egentillverkade...
Släng inte era kläder
Släng inte era kläder

Textiler skall numera sorteras ut och inte längre slängas i hushållssoporna.
Hjälp oss genom att inte publicera var vi finns
Hjälp oss genom att inte publicera var vi finns

Swenex 25, marinens slutövning för inneliggande värnpliktiga, pågår mellan den 16–25 maj.
Senaste nytt
Ett år till valet – dags att steppa upp
Ett år till valet – dags att steppa upp

Med en omvärld i kaos och en nyhets-cykel som är kort och sensationalistisk, är det...
Idrottsföreningar kluvna kring Fritidskortet
Idrottsföreningar kluvna kring Fritidskortet

Många idrottsföreningar avvaktar att ansluta sig, bland annat på grund av en befarad ökad administration.
Uppsving av stölder av elsparkscyklar
Uppsving av stölder av elsparkscyklar

Just nu har vi ett uppsving i stölder av elsparkcyklar. I synnerhet i anslutning till...
Från träsk till trädgård
Från träsk till trädgård

Håkan Jutblad har förvandlat ett träsk till ett woodland bakom sin bostad i Hönö Röd.
Bältros förstörde Wilmas VM-dröm
Bältros förstörde Wilmas VM-dröm

Wilma Nielsen från Torslanda blev utslagen i försöksheatet på 1 500 meter vid VM i...
Laddar

Känner du dig trygg i området där du bor?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Ett år till valet – dags att steppa upp

Ett år till valet – dags att steppa upp

Med en omvärld i kaos och en nyhets-cykel som är kort och sensationalistisk, är det lätt att ”glömma av” inrikes- och lokalpolitiken.
Torslanda
Bältros förstörde Wilmas VM-dröm

Bältros förstörde Wilmas VM-dröm

Wilma Nielsen från Torslanda blev utslagen i försöksheatet på 1 500 meter vid VM i Tokyo i lördags – efter att ha drabbats av bältros.

Annonser

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Allt du behöver veta om betting utan svensk licens hittar du på casinoburst.com

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino